Российские пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания планируют выступить на ЧМ-2025 в Сингапуре
Российские пловцы и прыгуны в воду готовятся к поездке на чемпионат мира-2025.
Сегодня завершился ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 медалей – 6 золотых и 4 серебряных.
Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
«У большинства лидеров уже есть нейтральные статусы, начали получать нейтральный статус прыгуны в воду и спортсмены в синхронном плавании, цель – выступить в Сингапуре.
По состоянию на сейчас в этих видах спорта россияне планируют выступить в Сингапуре на летнем объединенном чемпионате мира», – сообщил источник «Матч ТВ».
Сообщается, что в прыжках в воду три человека уже получили нейтральные статусы.
Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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