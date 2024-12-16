Российские пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания планируют выступить на ЧМ-2025 в Сингапуре

Российские пловцы и прыгуны в воду готовятся к поездке на чемпионат мира-2025.

Сегодня завершился ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 медалей – 6 золотых и 4 серебряных.

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

«У большинства лидеров уже есть нейтральные статусы, начали получать нейтральный статус прыгуны в воду и спортсмены в синхронном плавании, цель – выступить в Сингапуре.

По состоянию на сейчас в этих видах спорта россияне планируют выступить в Сингапуре на летнем объединенном чемпионате мира», – сообщил источник «Матч ТВ ».

Сообщается, что в прыжках в воду три человека уже получили нейтральные статусы.

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