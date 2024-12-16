Мирон Лифинцев: «Самой ценной для меня является победа на стометровке, а самой незабываемой – в смешанной комбинированной эстафете»
Мирон Лифинцев назвал самую ценную победу на чемпионате мира по плаванию.
18-летний россиянин выиграл пять золотых медалей на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште – на 100 и 50 м на спине, а также в составе трех эстафет.
«Самой ценной для меня является стометровка в личной дисциплине, а самой незабываемой – в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м с фантастическим касанием Даши (Клепиковой).
Я абсолютно всегда спокоен и хладнокровен. На каких соревнованиях не смог бы сдержать эмоций от победы? Честно, не знаю, я не представляю, каково это», – сказал Лифинцев.
Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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