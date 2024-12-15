Депутат Журова: «Уверена, большинство западных спортивных федераций надеялись, что мы вернемся и ничего не выиграем – растеряем форму. Наши спортсмены сидели в засаде»
Журова считает, что западные спортивные федерации надеялись на поражения россиян.
Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей за пять дней чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Турнир проходит в Будапеште, россияне выступают на нем в нейтральном статусе.
«Уверена, что большинство западных спортивных федераций надеялись, что мы вернемся и ничего не сделаем, ничего не выиграем, потому что растеряем форму.
А тут наши пловцы начали побеждать, выигрывать конкуренцию. Я же говорю – наши спортсмены все это время сидели в засаде.
Теперь главное, чтобы не было обратного эффекта – другие федерации забоятся и не захотят нас возвращать», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «РБ Спорт»
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