Депутат Журова: «Уверена, большинство западных спортивных федераций надеялись, что мы вернемся и ничего не выиграем – растеряем форму. Наши спортсмены сидели в засаде»

Журова считает, что западные спортивные федерации надеялись на поражения россиян.

Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей за пять дней чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Турнир проходит в Будапеште, россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

«Уверена, что большинство западных спортивных федераций надеялись, что мы вернемся и ничего не сделаем, ничего не выиграем, потому что растеряем форму.

А тут наши пловцы начали побеждать, выигрывать конкуренцию. Я же говорю – наши спортсмены все это время сидели в засаде.

Теперь главное, чтобы не было обратного эффекта – другие федерации забоятся и не захотят нас возвращать», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!