Чемпион Европы Сакчи: «Очень рад видеть всех российских пловцов. Они не сделали ничего плохого и должны быть на соревнованиях»

Чемпион Европы Эмре Сакчи заявил, что рад возвращению российских пловцов.

10-15 декабря в Будапеште проходит чемпионат мира на короткой воде. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

«Очень рад видеть всех российских пловцов. Они должны выступать на таких соревнованиях.

Они не сделали ничего плохого или неправильного, они – спортсмены, и должны быть здесь», – сказал турецкий пловец, победитель чемпионата Европы-2024 Эмре Сакчи.