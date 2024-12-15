Чемпион Европы Сакчи: «Очень рад видеть всех российских пловцов. Они не сделали ничего плохого и должны быть на соревнованиях»
Чемпион Европы Эмре Сакчи заявил, что рад возвращению российских пловцов.
10-15 декабря в Будапеште проходит чемпионат мира на короткой воде. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.
«Очень рад видеть всех российских пловцов. Они должны выступать на таких соревнованиях.
Они не сделали ничего плохого или неправильного, они – спортсмены, и должны быть здесь», – сказал турецкий пловец, победитель чемпионата Европы-2024 Эмре Сакчи.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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