Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Клепикова, Трофимова, Щеголев, Акимов, Савенко выступят в предварительных заплывах
Клепикова и Трофимова выступят в предварительных заплывах на ЧМ на короткой воде.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
200 м, вольный стиль
11:02
Участницы из России: Дарья Трофимова, Дарья Клепикова.
200 м, спина
11:46
Участница из России: Милана Степанова.
4х100 м, комбинированная эстафета
12:24
Мужчины
200 м, вольный стиль
Участники из России: Роман Акимов, Александр Щеголев.
200 м, спина
12:08
Участники из России: Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко.
4х100 м, комбинированная эстафета
12:41
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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