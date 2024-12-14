Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Клепикова, Трофимова, Щеголев, Акимов, Савенко выступят в предварительных заплывах

Клепикова и Трофимова выступят в предварительных заплывах на ЧМ на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Предварительные заплывы Женщины 200 м, вольный стиль 11:02 Участницы из России: Дарья Трофимова , Дарья Клепикова . 200 м, спина 11:46 Участница из России: Милана Степанова . 4х100 м, комбинированная эстафета 12:24 Мужчины 200 м, вольный стиль Участники из России: Роман Акимов , Александр Щеголев . 200 м, спина 12:08 Участники из России: Алексей Ткачев , Дмитрий Савенко . 4х100 м, комбинированная эстафета 12:41 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала заплывов – московское. Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».