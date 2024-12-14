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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Клепикова, Трофимова, Щеголев, Акимов, Савенко выступят в предварительных заплывах

Клепикова и Трофимова выступят в предварительных заплывах на ЧМ на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

200 м, вольный стиль

11:02

Участницы из России: Дарья Трофимова, Дарья Клепикова.

200 м, спина

11:46

Участница из России: Милана Степанова.

4х100 м, комбинированная эстафета

12:24

Мужчины

200 м, вольный стиль

Участники из России: Роман Акимов, Александр Щеголев.

200 м, спина

12:08

Участники из России: Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко.

4х100 м, комбинированная эстафета

12:41

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
чемпионат мира на короткой воде
результаты
logoсборная России
плавание
logoсборная России жен
Алексей Ткачев
Милана Степанова
Александр Щеголев
Роман Акимов
Дмитрий Савенко
Дарья Клепикова
Дарья Трофимова
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