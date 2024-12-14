Крукс установил мировой рекорд на 50 м вольным стилем на короткой воде. Он первым в истории преодолел дистанцию меньше чем за 20 секунд
Джордан Крукс первым в истории выплыл из 20 секунд на 50 м вольным стилем.
Крукс выступает за Каймановы острова. Он побил мировой рекорд, который принадлежал ему же – в предварительном заплыве на ЧМ в Будапеште спортсмен показал результат 20,08 секунды.
В полуфинале Крукс проплыл за 19,90 секунды. Он стал первым пловцом в истории, преодолевшим дистанцию на короткой воде менее чем за 20 секунд.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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