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Цинь Хайян: «Пригода – превосходный атлет, и я с огромным удовольствием соревновался с ним сегодня»

Чемпион мира Цинь Хайян похвалил российского пловца Кирилла Пригоду.

В Будапеште проходит ЧМ по плаванию на короткой воде. Китаец Цинь Хайян завоевал золото на дистанции 100 метров брассом (55,47 секунды), россиянин Кирилл Пригода занял второе место (55,49).

«На финише у меня была лишь одна мысль – что я должен достать Пригоду. Это был настоящий вызов для меня. Счастлив, что мне удалось это сделать.

Пригода – превосходный атлет, и я с огромным удовольствием соревновался с ним сегодня», – сказал Цинь Хайян.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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