Цинь Хайян: «Пригода – превосходный атлет, и я с огромным удовольствием соревновался с ним сегодня»
Чемпион мира Цинь Хайян похвалил российского пловца Кирилла Пригоду.
В Будапеште проходит ЧМ по плаванию на короткой воде. Китаец Цинь Хайян завоевал золото на дистанции 100 метров брассом (55,47 секунды), россиянин Кирилл Пригода занял второе место (55,49).
«На финише у меня была лишь одна мысль – что я должен достать Пригоду. Это был настоящий вызов для меня. Счастлив, что мне удалось это сделать.
Пригода – превосходный атлет, и я с огромным удовольствием соревновался с ним сегодня», – сказал Цинь Хайян.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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