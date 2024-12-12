Климент Колесников: «Если бы World Aquatics допустила нас с полными правами, я бы поехал на чемпионат мира»

Пловец Климент Колесников рассказал, при каких условиях поехал бы на ЧМ.

Колесников пропускает чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште.

– Неплохие результаты на отборочном ЧР не могли повлиять на решение по ЧМ?

– Нет, я изначально не рассматривал вариант поездки в Будапешт.

– Это связано с индивидуальным графиком подготовки и планами на зимний сезон?

– Скажем так: если бы World Aquatics допустила нас с полными правами, то, несмотря ни на что, я бы поехал. Но в текущей ситуации, исходя из всех факторов в совокупности, я принял решение пропустить этот турнир.

– Хотите выступать только с флагом и гимном? Или важно хотя бы командой, а не индивидуальными атлетами?

– Статус команды уже сейчас присутствует. Но на самом деле хотелось бы выступать, как на ЧМ по короткой воде в 2018 году. Я тогда еще выиграл золото на 100 м комплексным плаванием. В 2021 году мы уже выступали под эгидой Всероссийской федерации плавания (ВФП).

– Почему для вас это так важно? Это явно не ура-патриотизм.

– Конечно, это не позиция напоказ. Тут больше внутренние мысли по поводу всего происходящего. Я понял, что если поеду, то мне будет некомфортно, я буду как не в своей тарелке. Поэтому решил сделать выбор в пользу своих ощущений, чтобы мне не о чем было сожалеть, – сказал Колесников .