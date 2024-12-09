Рылов о российских пловцах на ЧМ: «Никому не буду запрещать ехать в нейтральном статусе. Наоборот, пожелаю удачи молодым ребятам»
Евгений Рылов пожелал удачи российским пловцам, которые выступят на ЧМ.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.
«Я лично желаю выступать под флагом России, но никому не буду запрещать ехать в нейтральном статусе. Наоборот, пожелаю удачи молодым ребятам, потому что им это нужно.
Общаюсь с молодежью и понимаю, что они показывают результаты международного уровня, но ни разу там не были. Всегда соревнуются с одними и теми же. Нужно почувствовать запах крови других соперников, скажем так. Новый уровень сопротивления заставит их идти дальше. Подтолкнет их к прогрессу.
Новый президент нашей федерации (Дмитрий Мазепин) очень постарался для нашего допуска. Огромное ему спасибо за это. Не думал, что это все так быстро и кардинально поменяется. Это отлично», – сказал Рылов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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