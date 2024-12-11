Француз Жоли о возвращении Мартынычева: «Это очень быстрый парень. Рад, что у меня стало одним классным противником больше»
Французский пловец Жоли высказался о возвращении россиян на международную арену.
10 декабря российский пловец Кирилл Мартынычев занял седьмое место на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Дамьен Жоли показал четвертый результат.
«Ситуация очень непростая. Я представляю, насколько Кирилл Мартынычев рад вернуться. Я помню его по самым разным соревнованиям. Скажем, мы выступали вместе в Казани, также помню его по Токио.
Это очень быстрый парень, один из самых быстрых пловцов России, насколько я знаю. Очень рад, что у меня стало одним классным противником больше», – сказал призер чемпионата мира-2022 Жоли в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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