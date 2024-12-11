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Муллакаева о 4-м месте россиянок в эстафете: «Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Раньше в основном боролись за финал»

Дарья Муллакаева заявила, что рада четвертому месту россиянок в эстафете.

Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова и Арина Суркова заняли 4-е место в эстафете 4x100 вольным стилем на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште. 

– Я безумно рада за девчонок, наконец‑то мы сдвинулись с мертвой точки, раньше мы в основном боролись за финал. На моем последнем чемпионате мира мы были шестыми, и сейчас первый раз за последние лет пятнадцать боролись за призы.

Девчонки могли стать третьими. Я все думала о том, что не хватает Яны Шакировой – она была третьей на сотне и выиграла 200 метров комплекс, где могла бы побороться за финал сегодня. Но количество на заявку было ограничено, и она не поехала.

Меня очень удивила Милана Степанова, совсем молодая спортсменка, которая выдала свой лучший результат, это достойно уважения. Все девчонки большие молодцы, все показали хорошее время.

– Еще не было Маши Канайкиной.

– Конечно, это был бы еще один результат за 51 секунду минимум, могли бы и за второе место побороться. Но мы не можем Машу в этом контексте рассматривать, ее не было на чемпионате России, она не отбиралась. Я опиралась на результаты отбора, когда говорила о Яне Шакировой.

Я до последнего надеялась, что в мужской эстафете ребята станут третьими, особенно после того, как прыгнул Андрей (Минаков), я увидела как он плывет, как высоко лежит. Надеялась, что у него получится сотворить чудо, он умеет это делать, особенно на последнем этапе, но чуда не случилось. Если бы был полный состав, это был бы совсем другой результат.

– Первый день, а в комментариях уже успели покритиковать результаты. Как это воспринимаете?

– Я думаю, на такие комментарии не стоит обращать внимание, если такие умные, пусть встают и проплывут, – сказала призер чемпионата мира-2016. 

Пловцы побоялись ехать нейтралами на Олимпиаду. А спустя 4 месяца собрали команду на ЧМ 🤷‍♂️

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoДарья Муллакаева
Дарья Клепикова
Милана Степанова
плавание
Арина Суркова
чемпионат мира на короткой воде
logoсборная России жен
Дарья Трофимова
Яна Шакирова
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