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Американка Уолш побила мировой рекорд на 50 м баттерфляем на короткой воде. Он держался 15 лет

Американка Гретхен Уолш побила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Соревнования проходят в Будапеште. В предварительном заплыве Уолш показала результат 24,02 секунды.

Прежний рекорд (24,38) принадлежал шведке Терезе Альсхаммар и был установлен в ноябре 2009 года.

Уолш 21 год, она двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная США жен
logoГретхен Уолш
чемпионат мира на короткой воде
Тереза Альсхаммар
рекорды
logoсборная Швеции жен
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