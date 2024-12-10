Американка Уолш побила мировой рекорд на 50 м баттерфляем на короткой воде. Он держался 15 лет
Американка Гретхен Уолш побила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Соревнования проходят в Будапеште. В предварительном заплыве Уолш показала результат 24,02 секунды.
Прежний рекорд (24,38) принадлежал шведке Терезе Альсхаммар и был установлен в ноябре 2009 года.
Уолш 21 год, она двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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