Олимпийский чемпион пловец Хафнауи временно отстранен за допинговое нарушение

Олимпийский чемпион по плаванию Ахмед Хафнауи временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил независимый дисциплинарный орган Aquatics Integrity Unit. 22-летний спортсмен из Туниса обвиняется в неоднократном (от трех раз) нарушении правил предоставления информации о своем местонахождении в течение года.

Обвинения выдвинуло Международное агентство тестирования (ITA).

Хафнауи – победитель Игр-2020 в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем. Также он двукратный чемпион мира 2023 года на дистанциях 800 и 1500 метров.