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Иван Кожакин: «Я протестант-евангелист. Будущей жене говорил — если хочешь быть со мной, приходи сначала ко Христу»

Российский пловец Иван Кожакин рассказал, что просил будущую жену прийти ко Христу.

— Как верующему человеку мне было важно не где-то расписаться, а именно перед Богом заключить завет с женой и пообещать не только ей, но и Богу, что это раз и навсегда. Мне это прививали с самого детства. Не было банкетов, на следующий день мы уехали на Мальдивы.

Я протестант-евангелист. Верующий не в том смысле, что, когда сложный период в жизни, свечку приду поставить. Я прямо с раннего детства в этом, Господь для меня — самая важная часть моей жизни. Мой отец — пастор той церкви, в которую я хожу с братом с детства. Личное знакомство с Христом происходит у каждого в жизни. Детям верующих родителей даже сложнее, им хочется попробовать что-то другое.

Личное знакомство пришло во многом из-за моей жены, которая была далека от всего этого. Когда познакомился с ней, понял: если ты верующий, нужно найти верующую жену, потому что люди с разными ценностями и фундаментом рано или поздно разойдутся. И осознал, что должен познакомить ее с Богом, если хочу, чтобы она была моей женой. Возможно, это звучит жестко. Но я не мог это делать насильно. Парень обычно добивается девушку, что-то для нее делает. А тут было, получается, наоборот. Говорил — если хочешь быть со мной, приходи сначала ко Христу.

— Шантаж.

— Конечно, все было намного сложнее и эмоциональнее. Вообще это был самый трудный период в моей жизни. Чтобы ей рассказывать о Боге, я и сам должен был верить в то, о чем говорю. Cтал погружаться, и там произошло это искреннее знакомство.До брака мы не встречались в том понимании, которое принято сейчас в мире, не было никакой половой жизни. Ведь все начинается с брака. У нее было понимание, что брак — это хеппи-энд после долгих встреч.

— Сочетались через сколько после знакомства?

— Полтора года. В 2019 году осенью познакомились — и мы просто общались. У нее в голове все ломалось, ведь хочется и того и другого... Но постепенно приходишь к тому, что все это можно делать в браке, с него как раз все начинается. У нас нет варианта развода в семье.

— Я бы даже после свадьбы не был уверен.

— Это те самые разрушающиеся ценности нынешнего мира. Если берешь на себя ответственность, то берешь ее и за другого человека. Вы притираетесь друг к дружке и проходите этот жизненный путь вместе. Только когда я стал на сто процентов уверен в том, что она готова следовать за Христом — сделал ей предложение, — сказал Кожакин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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