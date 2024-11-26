Иван Кожакин: «В Магадане тебе не скажут, мол, город на костях, сюда ссылали людей. Память у нас, надеюсь, никто не заберет, этот период истории был»

Российский пловец Иван Кожакин рассказал, почему не уезжает из Магадана.

— Ты упираешь на то, что ты магаданец. Прямо живешь там и не собираешься уезжать? Есть ощущение, что этот регион... вымирает.

— Да, живу, и если куда-то уезжаю, то только на сборы буквально за неделю до соревнований. Есть люди, которые живут сборами, а в Магадан приезжают буквально на недельку, как Саша Кустова. У меня другая история. Он держит тем, что это моя родина, я кайфую от того, что я магаданец. Отец привел меня в 4 года в бассейн, я с ним начал, с ним продолжаю и с ним хочу всего достичь. Как 20 лет назад у меня была подготовка в бассейне на Парковой 1967 года постройки, так она и продолжается.

23 года я уже плаваю в этом бассейне, сильно ничего у меня не поменялось в плане обустройства. В этом же кайф. У ребят какое-то медицинское обеспечение, гидроканалы, куча каких-то возможностей... Конечно, в России есть такие же бассейны, как у меня, и многие в них тренируются. Но сам факт того, что без особых условий ты продолжаешь развиваться и совершенствоваться, добиваться успеха, доказывая, что даже из такого отдаленного места можно чего-то достичь — эта мысль меня держит. И в тренерстве она тоже меня будет держать.

— В Охотском море когда-нибудь плавал?

— Я даже в теплых морях не купаюсь особо. Мне за год воды хватает, поэтому не тянет. (Смеется.) В Магадане же море не прогревается. В детстве и на рыбалку ездили, и купались, были рисковее, сейчас уже такого желания нет.

— Магадан известен как место бывшего ГУЛАГа, хотя, может, это уже стереотип. На месте чувствуется?

— Воспринимать Магадан только как ГУЛАГ — пережиток прошлого, конечно. Но если выезжаешь из города и проезжаешь по всем поселкам в районе 300-400 километров, там действительно можно прочувствовать атмосферу мест, куда ссылали людей. Но это все уже в прошлом, в самом Магадане тебе уже не скажут, мол, город на костях, сюда ссылали людей. Память у нас, надеюсь, никто не заберет, этот период истории был, мы не отрицаем.

Но в том числе поэтому Магадан — город интеллигенции, это собрание людей со всего Союза, туда ссылали поэтов, ученых. И люди образованные, добрые, отзывчивые. Уезжающих из Магадана тянет обратно, и тянут именно теплые люди, — сказал Кожакин.