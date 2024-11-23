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Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»

Экс-лыжница Наталья Новицкая рассказала, как перешла в сапбординг.

Сапбординг – разновидность серфинга. Новицкая является чемпионкой Европы и серебряным призером ЧМ в этом виде спорта. Ранее она выступала в лыжных гонках.

– До 2019 года вы были лыжницей, были в призах на Кубке России, участвовали в Кубке мира. Почему вдруг ушли?

– Я закончила пораньше, наверное, в 2015 году. У меня был в определенный момент пик карьеры. Все было прекрасно. Результаты шли в гору, но потом я перетренировалась. Я была на подъеме и не ощущала, что делаю сверхнагрузки, но организм, видимо, дал сбой. У меня были серьезные проблемы со здоровьем по всем фронтам: я принимала различные препараты, мне ставили капельницы, я часто сдавала кровь. Ничего не улучшалось.

После того, как я была в топе, как минимум в десяточке, выходила во взрослые, потом узнала, что такое второй и третий листы протокола. Я занимала 70-е места, 100-е места, проигрывала сама себе по пять минут. И, что бы я ни делала, ничего не менялось. Каждый раз думала, выходя на старт: «Невозможно же, чтобы всегда так продолжалось. Вот-вот меня отпустит». Не отпустило.

Я делала все те же движения, все те же усилия прилагала, работала, старалась, но, видимо, была нарушена какая-то нейронная связь. И вот ты едешь, ты работаешь, но приезжаешь, смотришь на табло и понимаешь, что проигрываешь пять минут. И думаешь: «Блин, как так? Я же еще недавно выигрывала у всех этих людей». Вот поэтому я закончила. <...>

– Лыжников часто сватают в биатлон, но теперь получается, что можно и в сапбординг приходить.

– Да, да. Это такой смежный вид спорта, я бы сказала, и работают многие схожие мышцы. И даже сейчас, когда смотрят на мою технику гребли, а я над ней много работала, заморачивалась, мне говорят: «Наташ, на тебя посмотришь, и иногда хочется тебе палки дать в руки. Ты как будто на лыжах едешь».

У меня есть ряд знакомых, которые тренируют лыжников, и они своих ребят летом ставят на сап, даже привозят на соревнования. Это у них как общая физическая подготовка. Я бы тоже хотела лыжников привлекать в наш вид спорта, потому что даже на моем примере можно видеть, что добиться хороших результатов – реально, – рассказала Новицкая.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
серфинг
Наталья Новицкая
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