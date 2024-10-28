Российские спортсмены в нейтральном статусе выступят на чемпионате мира по сапсерфингу в США

Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по сапсерфингу в США.

Об этом сообщила вице-чемпионка мира по сапсерфингу Наталья Новицкая.

Чемпионат мира пройдет с 20 по 24 ноября в американской Сарасоте. Организатором турнира является Международная федерация каноэ (ICF).

«По информации на сегодняшний день, в этом чемпионате мира планируют выступить трое россиян, включая меня. У всех нас есть нейтральный статус, без которого невозможно участие в турнирах под эгидой ICF.

У нас на руках есть официальные приглашения на этот чемпионат мира, благодаря которым мы без особых проблем получили въездные визы», – сказала Новицкая.