Российские спортсмены в нейтральном статусе выступят на чемпионате мира по сапсерфингу в США
Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по сапсерфингу в США.
Об этом сообщила вице-чемпионка мира по сапсерфингу Наталья Новицкая.
Чемпионат мира пройдет с 20 по 24 ноября в американской Сарасоте. Организатором турнира является Международная федерация каноэ (ICF).
«По информации на сегодняшний день, в этом чемпионате мира планируют выступить трое россиян, включая меня. У всех нас есть нейтральный статус, без которого невозможно участие в турнирах под эгидой ICF.
У нас на руках есть официальные приглашения на этот чемпионат мира, благодаря которым мы без особых проблем получили въездные визы», – сказала Новицкая.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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