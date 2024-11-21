  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Климент Колесников: «Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться. Вот это всерьез расстраивает»
0

Климент Колесников: «Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться. Вот это всерьез расстраивает»

Климент Колесников разочарован тем, во что превращается спорт.

— В этом году ты впервые столкнулся с негативом. Теперь в комментариях постоянно припоминают твое решение пропустить Олимпиаду. Ты это читаешь?

— Мне абсолютно все равно, что считают другие по поводу моего решения, потому что это моя жизнь. Больше огорчает тот факт, что в текущих условиях спорт не тот, каким был раньше. После Игр‑2012 он больше стал политикой. Но суть даже не в этом, а в том, что люди разделились на два лагеря.

Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться, отказываясь слышать другое мнение. Вот это всерьез расстраивает.

И когда пишут: «Климент не поехал, он глупый, а вот этот поехал, значит, молодец». Ну окей, я не вправе никого осуждать за мнение. Но получается, что они своим мнением разделяют нас на две поляны. Раньше я думал, что в спорте могут быть разные мнения, но есть какой‑то общий дух. Сейчас я вижу разрозненность, – рассказал двукратный призер Олимпийских игр по плаванию.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
плавание
logoОлимпиада-2024
logoКлимент Колесников
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Климент Колесников: «Лично мне все равно, плаваю я на Кубке России или на Олимпийских играх. Для меня важны секунды»
2810 августа, 08:47
Колесников о пропуске Олимпиады: «Все давным-давно прошло. Личного сожаления – никакого»
7 августа, 08:06
Колесников о рекорде Паня Чжаньлэ: «Я читал, что его результат вызвал много споров. Но если ничего не доказано – значит, невиновен»
17 августа, 07:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
World Aquatics открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло
26сегодня, 02:29
Российские прыгуны в воду Клюева, Трифонова и Иванов получили нейтральный статус
1вчера, 15:24
Евгений Коротышкин: «Надеемся, что как минимум 30 спортсменов выполнят условия квалификации на чемпионат мира на ЧР»
6вчера, 13:27
Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков завершил карьеру
8вчера, 07:15
Евгений Рылов: «Сейчас речи об отборе на чемпионат мира нет, я восстанавливаюсь и набираю форму»
219 ноября, 19:39
Чикунова о возможном отборе на ЧМ: «Если результат будет учтен как отборочный, тогда уже посмотрим, как оно будет»
219 ноября, 19:29
Чемпионат России по плаванию на короткой воде станет отборочным турниром к ЧМ
119 ноября, 19:20
Евгения Чикунова: «Раз уж пошла тема с нейтральными статусами, хочется возвращения на международную арену»
5718 ноября, 07:16
Мария Киселева: «Рано или поздно спорт останется вне политики. Мы будем выступать под своими флагом и гимном»
1015 ноября, 19:11
Матыцин про объединение федераций: «Руководители, которые избраны, очень компетентные менеджеры. И надеюсь, что это как минимум не снизит эффективность работы»
114 ноября, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59