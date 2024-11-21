Климент Колесников: «Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться. Вот это всерьез расстраивает»

Климент Колесников разочарован тем, во что превращается спорт.

— В этом году ты впервые столкнулся с негативом. Теперь в комментариях постоянно припоминают твое решение пропустить Олимпиаду. Ты это читаешь?

— Мне абсолютно все равно, что считают другие по поводу моего решения, потому что это моя жизнь. Больше огорчает тот факт, что в текущих условиях спорт не тот, каким был раньше. После Игр‑2012 он больше стал политикой. Но суть даже не в этом, а в том, что люди разделились на два лагеря.

Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться, отказываясь слышать другое мнение. Вот это всерьез расстраивает.

И когда пишут: «Климент не поехал, он глупый, а вот этот поехал, значит, молодец». Ну окей, я не вправе никого осуждать за мнение. Но получается, что они своим мнением разделяют нас на две поляны. Раньше я думал, что в спорте могут быть разные мнения, но есть какой‑то общий дух. Сейчас я вижу разрозненность, – рассказал двукратный призер Олимпийских игр по плаванию.