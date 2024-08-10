Климент Колесников: «Лично мне все равно, плаваю я на Кубке России или на Олимпийских играх. Для меня важны секунды»

Пловец Климент Колесников равнодушно высказался о пропуске Олимпиады в Париже.

– Недавно вы выступили в финале Кубка России. Этот турнир преподносился в виде вызова Олимпийским играм в Париже. Насколько подобные параллели уместны?

– Проведение стартов в одно время с международными соревнованиями встречается не только в плавании, но и в других видах спорта. Некое подстегивание для спортсмена имеет место быть. Лично мне все равно: плаваю я на Кубке России или на Олимпийских играх. Для меня важны секунды.

– Сейчас муссируется тема альтернативы Олимпиаде в виде Игр БРИКС или Игр дружбы. Это возможно?

– Думаю, да. Опять же, нужно время. Провести для начала Игры дружбы, пригласить спортсменов из разных стран, целенаправленно к нему готовиться, повышать интерес высококвалифицированными спортсменами и призовыми. Главное – начать.

– Вы бы предпочли Игры дружбы Олимпиаде?

– При нынешних условиях допуска – да.

– Евгения Чикунова проплыла быстрее двух победительниц Олимпиады в Париже. За это она получит 4 млн рублей. Также ее станут объявлять на соревнованиях как «победительницу олимпийских чемпионок». Насколько это, по-вашему, уместно?

– Женя должна сделать свой выбор сама. Если она скажет, что ей подобное представление не нравится, то это не будут использовать. Раз такая информация есть, значит, это выбор спортсменки. Такой дополнительный стимул.

– Вы бы согласились на подобные регалии?

– Нет. Я человек фактов. Заочная борьба – это не факт. В качестве прикола – возможно. Но выходить и серьезно думать о том, что я – победитель или призер Олимпийских игр в Париже? Не смог бы, – ответил двукратный олимпийский призер Токио-2020 Колесников.

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!