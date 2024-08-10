Климент Колесников: «Лично мне все равно, плаваю я на Кубке России или на Олимпийских играх. Для меня важны секунды»

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Кубок России Олимпиада-2024 Климент Колесников Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Пловец Климент Колесников равнодушно высказался о пропуске Олимпиады в Париже.

– Недавно вы выступили в финале Кубка России. Этот турнир преподносился в виде вызова Олимпийским играм в Париже. Насколько подобные параллели уместны?

– Проведение стартов в одно время с международными соревнованиями встречается не только в плавании, но и в других видах спорта. Некое подстегивание для спортсмена имеет место быть. Лично мне все равно: плаваю я на Кубке России или на Олимпийских играх. Для меня важны секунды.

– Сейчас муссируется тема альтернативы Олимпиаде в виде Игр БРИКС или Игр дружбы. Это возможно?

– Думаю, да. Опять же, нужно время. Провести для начала Игры дружбы, пригласить спортсменов из разных стран, целенаправленно к нему готовиться, повышать интерес высококвалифицированными спортсменами и призовыми. Главное – начать.

– Вы бы предпочли Игры дружбы Олимпиаде?

– При нынешних условиях допуска – да.

– Евгения Чикунова проплыла быстрее двух победительниц Олимпиады в Париже. За это она получит 4 млн рублей. Также ее станут объявлять на соревнованиях как «победительницу олимпийских чемпионок». Насколько это, по-вашему, уместно?

– Женя должна сделать свой выбор сама. Если она скажет, что ей подобное представление не нравится, то это не будут использовать. Раз такая информация есть, значит, это выбор спортсменки. Такой дополнительный стимул.

– Вы бы согласились на подобные регалии?

– Нет. Я человек фактов. Заочная борьба – это не факт. В качестве прикола – возможно. Но выходить и серьезно думать о том, что я – победитель или призер Олимпийских игр в Париже? Не смог бы, – ответил двукратный олимпийский призер Токио-2020 Колесников.

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!

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18 комментариев
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Следующий титул - победитель победителя чемпиона ОИ.
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Пусть тогда не удивляется, что согражданам на него и местные соревнования будет также все равно, поэтому трибуны забьются тренерами и самими спортсменами, сделав вид красивой картинки для трансляции, что российское плавание кому-то в РФ интересно, а на деле интересно оно разве что тем, кто в нём принимает непосредственное участие, а также их родственникам и друзьям. В штатах стадионы футбольные собирают, зарабатывая деньги, а в РФии всё стабильно - стабильная ж...
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Он очень жалеет, что не попал на Олимпиаду
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Тогда и всё равно, с соперниками он показал эти секунды или в пустом бассейне...
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Главное не победа и не участие. Главное -- лояльность!
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Коньюктурщик.
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с - самообман
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Поговаривают, что на следующем чемпионате по огуречному хрусту будут проводиться еще и заплывы в ванных.
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Ответ Atsuktuvas
Поговаривают, что на следующем чемпионате по огуречному хрусту будут проводиться еще и заплывы в ванных.
Даёшь бауманские тазы в официальную программу!
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Ответ Data Architector
Тогда и всё равно, с соперниками он показал эти секунды или в пустом бассейне...
В бассейне или во сне
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Ну да - не о секундах, а о призовых и халяве.
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"Нам, татарам, все равно..."
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Ответ гилберт
Не думай о секундах с высока...
свысока
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Ответ Lina Starkova
Пловцам и легкоатлетам легче, так как можно ориентироваться на результаты. В большинстве других видов спорта такое невозможно.
В плавании и беге тоже не всё однозначно. Зависит от скорости ветра при беге, глубины бассейна, способа очистки воды и т.д.
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