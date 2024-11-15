Мария Киселева: «Рано или поздно спорт останется вне политики. Мы будем выступать под своими флагом и гимном»
Мария Киселева считает, что рано или поздно спорт останется вне политики.
Ранее в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщили, что российские спортсмены летом 2025 года выступят на открытых чемпионатах в Венгрии.
– Мы очень рады, что наша сборная может выступать на соревнованиях в Венгрии. Самое важное – под своим флагом и со своим гимном. Готовимся, мы должны показать себя с лучшей стороны. Все работают.
– Могут ли нас допустить на международные старты в скором времени?
– Конечно. Рано или поздно спорт останется вне политики. Мы будем выступать под своим флагом и под своим гимном. Мы делаем для этого всё, чтобы показывать максимальный результат и остаться лидерами мирового синхронного плавания, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Киселева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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