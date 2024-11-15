Мария Киселева: «Рано или поздно спорт останется вне политики. Мы будем выступать под своими флагом и гимном»

Мария Киселева считает, что рано или поздно спорт останется вне политики.

Ранее в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщили, что российские спортсмены летом 2025 года выступят на открытых чемпионатах в Венгрии.

– Мы очень рады, что наша сборная может выступать на соревнованиях в Венгрии. Самое важное – под своим флагом и со своим гимном. Готовимся, мы должны показать себя с лучшей стороны. Все работают.

– Могут ли нас допустить на международные старты в скором времени?

– Конечно. Рано или поздно спорт останется вне политики. Мы будем выступать под своим флагом и под своим гимном. Мы делаем для этого всё, чтобы показывать максимальный результат и остаться лидерами мирового синхронного плавания, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Киселева .