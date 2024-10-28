«Никто не обижал, не ущемлял, все очень сильно нас ждали». Пловчиха Годун об участии в Кубке мира

Российская пловчиха Ника Годун рассказала об отношении иностранцев на Кубке мира.

Годун выступила на этапе соревнований в Инчхоне (Южная Корея) в нейтральном статусе. Она показала десятые результаты в квалификациях на 50 м брасом (31,10) и 100 м брасом (1.08,21), не сумев выйти в финальные заплывы.

– Ника, как все прошло? Как атмосфера?

– Пока на моей практике, а я в отличие от других спортсменов за эти два года выступала на очень многих соревнованиях, не было никаких ситуаций, в которых кто‑то был бы не рад меня видеть. Все очень рады, некоторые, может быть, были немного удивлены, но никакого негатива. Никто не обижал, не ущемлял, все очень сильно нас ждали.

– Вы вряд ли довольны секундами (Годун не выполнила норматив для ЧМ – Спортс’‘), но я не очень понимаю, был ли у вас шанс набрать какой‑то соревновательный тонус перед Инчхоном?

– Все решалось в последний момент и вставить соревнования в подготовку вот так – это непросто. Не то чтобы я сильно расстроена, рабочие моменты. Перед этим у меня были соревнования, но они тоже были в рабочей атмосфере.

Если бы знали заранее про этап Кубка мира, мы бы готовились к нему, как, собственно, делали это раньше. Сейчас мы живем в других реалиях. Смотреть на мои результаты и расстраиваться нет смысла.

– Азиатский старт, долгий перелет. За сколько вы туда прилетели?

– Я прилетела во вторник вечером, плыть надо было в четверг с утра, и я плохо акклиматизировалась. Спала каждый день по четыре часа. У Андрея (Минакова) ситуация была лучше – там смена часовых поясов в другую сторону при перелете. Сейчас я прилетела в обратную сторону и тоже легко адаптировалась – поспала 15 часов и хорошо себя чувствую, – сказала Годун.

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