Минаков стал седьмым на 100 м вольным стилем на Кубке мира в Южной Корее
Андрей Минаков стал седьмым на 100 м вольным стилем на Кубке мира в Южной Корее.
Спортсмен выступал в нейтральном статусе. Соревнования проводятся на короткой воде.
Плавание
Кубок мира
Инчхон, Южная Корея
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Джейми Джек (Австралия) – 46,48
2. Хван Сон У (Южная Корея) – 46,60
3. Питер Кутце (ЮАР) – 46,74...
7. Андрей Минаков (Россия) – 47,36
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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