Российские пловцы не выступят на этапе Кубка мира в Сингапуре

Российские пловцы пропустят этап Кубка мира в Сингапуре, который пройдет с 31 октября по 2 ноября.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания, у Ники Годун и Андрея Минакова , которые недавно получили нейтральный статус, планируется только один этап – в Южной Корее.

Анна Егорова , Юлия Ефимова , Иван Кожакин пропустят этапы Кубка мира по плаванию. Нейтральный статус есть также у Евгения Сомова, но он полностью пропускает сезон на короткой воде.