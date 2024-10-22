Российские пловцы не выступят на этапе Кубка мира в Сингапуре
Российские пловцы пропустят этап Кубка мира в Сингапуре, который пройдет с 31 октября по 2 ноября.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания, у Ники Годун и Андрея Минакова, которые недавно получили нейтральный статус, планируется только один этап – в Южной Корее.
Анна Егорова, Юлия Ефимова, Иван Кожакин пропустят этапы Кубка мира по плаванию. Нейтральный статус есть также у Евгения Сомова, но он полностью пропускает сезон на короткой воде.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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