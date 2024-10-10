Вайцеховская о нейтральном статусе пловцов: «Дискуссия грустна какой-то необъяснимой беспомощностью тех, кто стоит во главе профильных федераций»

Елена Вайцеховская высказалась о том, что ВФП поддержала получение нейтрального статуса спортсменами.

«Дискуссия вокруг того, что представители российских водных видов спорта теперь могут оформить нейтральный статус и выступать на международных стартах, грустна не столько тем, что олимпийский поезд уже ушел (хотя и этим, безусловно, тоже), сколько какой-то необъяснимой беспомощностью тех, кто стоит во главе профильных федераций.

Почему тема всплыла сейчас – понятно: грядет объединение водных видов в одну структуру, возглавит ее, скорее всего, человек из серьезного бизнеса, а вот за места вице-президентов хорошо бы ухватиться покрепче. Значит, надо во что бы то ни стало показать активность и намерения.

Вот только выглядят эти намерения странно. Отправить трех человек в нейтральном статусе на этап Кубка мира, чтобы посмотреть, как к ним там отнесутся? Нормально отнесутся – для того, чтобы это понять, было достаточно Игр в Париже и множества прочих соревнований, где выступали российские атлеты, сменившие спортивное гражданство.

Да и потом, ребята, вы ничего не перепутали? Какая вообще разница, особенно в циклическом виде спорта, любят вас или нет? Ваше дело – на бортик встать и результат сделать.

И если уж открыта возможность вернуться в большой спорт, пусть и в нейтральном статусе, если совершенно очевидно, что этот шаг будет поддерживаться более высокими структурами, самое естественное решение из всех возможных – постараться выпустить на турниры максимально большое количество атлетов. Что во взрослом спорте, что в юниорском. Чтобы ни их собственная спортивная жизнь, ни жизни их тренеров не уходили в песок.

Еще более нелепо звучат слова руководителей синхронного плавания и прыжков в воду, что они намерены «рассмотреть опыт ВФП». Если у тех, кто стоит во главе вида спорта, до сих пор нет вообще никакой концепции на этот счет, руководители они никакие.

Способные разве что на то, чтобы осваивать деньги ЕРАИ, по собственному усмотрению распределяя их по регионам в обмен на лояльность. При этом пропасть между теми, кто сидит в кабинетах, и спортсменами и тренерами национальных команд обретает просто-таки неприличные размеры.

Возможно, это вовсе не так и миру просто неизвестен тот громадный вклад, который вносится в отечественный спорт теми, кто им руководит на уровне федераций. Просто на поверхности совсем другое: стремление подгрести под себя все возможные денежные потоки и дикий страх их лишиться», – написала журналистка в телеграм-канале.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…