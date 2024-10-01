Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта

Ольга Брусникина высказалась об объединении федераций водных видов спорта.

Сегодня Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.

Брусникина возглавляет Федерацию синхронного плавания России.

«Идея не новая, она витала в воздухе много лет. У нас ранее уже была создана ассоциация для объединения решений, так что мы живем в одной дружной семье.

Думаю, решение об объединении усилит наши позиции по некоторым вопросам, в частности по развитию водных видов спорта. Настало время объединяться. В ближайшие дни соберемся с коллегами в федерации и обсудим это предложение», – сказала Брусникина.

«Да, планирую выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган новой объединенной федерации», – добавила она.