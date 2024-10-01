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Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»

Станислав Дружинин высказался об объединении федераций по водным видам спорта.

Сегодня Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.

Дружинин возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду.

«Объединение федераций мы поддерживаем. Объединение наших усилий и возможностей должно привести к ощутимому управленческому и финансовому эффекту – сокращению издержек, увеличению спонсорской программы, оптимизации использования тренировочных баз, и даже составление единого календарного плана станет более простым и понятным.

Кроме того, объединение будет соответствовать международному тренду, ведь World Aquatics тоже является объединенной федерацией, что облегчит наше взаимодействие.

Нам предстоит принять все необходимые решения, чтобы не допустить дискриминации того или иного вида спорта. Все они находятся на хорошем уровне развития, со своим потенциалом, весьма популярны и востребованы сегодня. Считаю такое объединение необходимым и своевременным», – сказал Дружинин «Матч ТВ».

«В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации», – цитирует Дружинина ТАСС.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
прыжки в воду
Российская федерация прыжков в воду (РФПВ)
Станислав Дружинин
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