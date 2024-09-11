Ефимова на вопрос, выступит ли в 2025 году: «Возможно, даже в 2028-м»
Юлия Ефимова рассказала, когда может завершить карьеру.
В июле шестикратная чемпионка мира сообщила, что в декабре может провести заключительный старт в карьере.
«Есть некоторые ситуации, которые перенесли мои дальнейшие выступления, поэтому будем думать дальше. Перенесли на более позднее время», – сказала пловчиха.
На вопрос о том, выступит ли Ефимова в 2025 году, спортсменка ответила: «Возможно, даже в 2028-м».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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