Ефимова на вопрос, выступит ли в 2025 году: «Возможно, даже в 2028-м»

Юлия Ефимова рассказала, когда может завершить карьеру.

В июле шестикратная чемпионка мира сообщила , что в декабре может провести заключительный старт в карьере.

«Есть некоторые ситуации, которые перенесли мои дальнейшие выступления, поэтому будем думать дальше. Перенесли на более позднее время», – сказала пловчиха.

На вопрос о том, выступит ли Ефимова в 2025 году, спортсменка ответила: «Возможно, даже в 2028-м».