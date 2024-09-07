Лукьяненко после третьего золота Паралимпиады: «Завтра еду в Диснейленд! Будем кататься на аттракционах, ощущать атмосферу праздника, детства, сказки»

Паралимпийская чемпионка Лукьяненко посетит Диснейленд после трех побед в Париже

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала три золота и две бронзы на Играх-2024 в столице Франции. Спортсменка выступала в категории S11 среди атлетов с нарушениями зрения.

– Какую оценку себе поставите за эти Игры?

– Наверное «четыре с плюсом». В начале из‑за того, что было нервно, первые две дистанции зашли непонятно.

– Чувствовали себя увереннее на этих Играх?

– В Токио мне было 19 лет, сейчас 22 года. Эмоционально и морально уже другой подход. Я старалась быть более спокойной, подходить с холодной головой и горячим сердцем. Психологически в Токио было тяжелее.

– Какие планы дальше? Церемония [закрытия]?

– Завтра я еду в Диснейленд! Я поеду с ребятами, с которыми плаваю у своего тренера. Будем кататься на аттракционах, ощущать атмосферу праздника, детства, сказки, – ответила Лукьяненко.

Паралимпиада завершится 8 сентября.