Лукьяненко после третьего золота Паралимпиады: «Завтра еду в Диснейленд! Будем кататься на аттракционах, ощущать атмосферу праздника, детства, сказки»
Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала три золота и две бронзы на Играх-2024 в столице Франции. Спортсменка выступала в категории S11 среди атлетов с нарушениями зрения.
– Какую оценку себе поставите за эти Игры?
– Наверное «четыре с плюсом». В начале из‑за того, что было нервно, первые две дистанции зашли непонятно.
– Чувствовали себя увереннее на этих Играх?
– В Токио мне было 19 лет, сейчас 22 года. Эмоционально и морально уже другой подход. Я старалась быть более спокойной, подходить с холодной головой и горячим сердцем. Психологически в Токио было тяжелее.
– Какие планы дальше? Церемония [закрытия]?
– Завтра я еду в Диснейленд! Я поеду с ребятами, с которыми плаваю у своего тренера. Будем кататься на аттракционах, ощущать атмосферу праздника, детства, сказки, – ответила Лукьяненко.
Паралимпиада завершится 8 сентября.
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