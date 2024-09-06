Синхронистка Шишкина: «Нужно говорить, что нельзя пить таблетки для похудения. Спортсменов плохо осведомляют, а это работа тренеров, родителей и РУСАДА»

Синхронистка Алла Шишкина оценила слова фигуристки о таблетках для похудения

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Полунина (Ильиных) назвала таблетки для похудения большой проблемой в спорте.

«У меня никогда не было проблем с весом – я никогда не худела, даже на диетах не сидела. Но знаю, что в нашем виде спорта, если были проблемы, то все просто переставали есть и никто не пил никакие таблетки.

Там даже суть не прямо в допинге. В основном пьют фуросемид, а это мочегонное. Нам об этом рассказывали на лекциях РУСАДА (Российского антидопингового агентства). И вот если ты пьешь фуросемид, то это считается маскирующим препаратом, который скрывает более тяжелый допинг. Ты ничего не принимаешь, но за это тебя загребут.

Тут дело в осведомленности спортсменов и в том, готовы ли они рисковать своей карьерой ради того, чтобы пить таблетки, а не худеть другими способами. Если вы не будете есть, то похудеете. Основная проблема – спортсменов плохо осведомляют, а это работа тренеров, родителей и РУСАДА. Нужно говорить, что нельзя пить таблетки для похудения ни при каких обстоятельствах. Проблема в дурости людей. Вот и все.

Плюс еще мочегонные таблетки – вредные для здоровья. Они вымывают полезное, а еще плохо влияют на кости и внутренние органы. Их назначают при сложных заболеваниях, а когда человек их просто так безумно пьет, то он сильно подрывает здоровье.

Нужно включать голову, читать больше информации и не экспериментировать на своем организме. Никаких способов похудеть, кроме как не есть и заниматься спортом, – нет. Это отличные способы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина .