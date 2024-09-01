«О нас помнят, но боятся признаться». На юниорском ЧМ появился баннер с Ромашиной – российские синхронистки не участвуют в турнире

На юниорском ЧМ появился баннер с российской синхронисткой Светланой Ромашиной

Об этом Ромашина , которая является семикратной олимпийской чемпионкой, сообщила в своем телеграм-канале.

Чемпионат мира среди юниоров проходит с 28 августа по 1 сентября в Лиме, Перу. Российские спортсменки не участвуют в соревнованиях.

«И все-таки о нас помнят. Но боятся в этом признаться», – написала Ромашина, опубликовав фото.