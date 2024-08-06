На Олимпиаде в пятый раз отменили тренировку в реке Сене из-за качества воды

Теги Олимпиада-2024 плавание в открытой воде река Сена Водные виды

На Олимпиаде-2024 в Париже вновь отменили тренировочные заплывы в реке Сене из-за плохого качества воды.

С 8 по 9 августа здесь должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде.

Ранее организаторы четырежды отменяли в Сене тренировочные сессии у триатлонистов. Но в итоге медали в этом виде спорта были разыграны без изменений в программе.

Как триатлеты спасались от Сены: прививки, антибиотики и даже отказ от мытья рук

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23 комментария
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Уже даже на ветке с такой новостью никакого ажиотажа.
Буднично все. Традиционно. Олд скул
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Загранник есть? Очисткой реки готовы заняться?
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Тебуется срочная оСЕНЕзация
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После Олимпиады жду статью о спортсменах, которых погубила Сена на этих соревнованиях. Будет интересно глянуть этот списочек, как и кого там прихватило, а то я уже сбился со счета всех этих новостей.
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А что случилось? Сена же самая чистейшая река "цветущего сада" Борреля.
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Ответ Эдуард Глянцев
После Олимпиады жду статью о спортсменах, которых погубила Сена на этих соревнованиях. Будет интересно глянуть этот списочек, как и кого там прихватило, а то я уже сбился со счета всех этих новостей.
"Спортсмены, искупавшиеся в Сене -где они сейчас?"
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Комиссар Жибер: "Мы опять в дерьме!"
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Петров и Боширов - молодцы
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Все логично. Нужно, чтобы спортсмены хоть как-то дожили до самих стартов.
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Ответ Ivan Denisenko
Петров и Боширов - молодцы
Да они просто не могли найти место, где в туалет сходить!
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Да и не нужны эти ваши тренировки, по хардкору пусть плывут
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Ответ Willy Troll
Комментарий скрыт
Ну как бы для пловцов отказ от тренировочных заплывов это несколько другое, недели чем для триатлонистов, где в эстафете плавания всего 300 метров
Причём уже же озвучили, что плавание 99% перенесут, чего сразу не дать тренироваться в нормальных условиях
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Мы в дерьме( Такси)
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Разные теги видел на спортсе, но "река Сена" - это что-то из разряда артхауса.
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там уже несколько спортсменов в больнице с кишечной палочкой. парочка блевала в прямом эфире. так держать!
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Ох жду высадки десанта ботов с рассказом почему все это не так ужасно и вообще
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Ох жду высадки десанта ботов с рассказом почему все это не так ужасно и вообще
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Выживет только сильнейший.
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Уровень организации: комиссар Жебер)
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В Париже хорошо..:)
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Ответ Final 94
Загранник есть? Очисткой реки готовы заняться?
Или хотя бы тестером уровня наличия кишечной палочки
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Комментарий удален модератором
Раз, два, три, четыре, пять - кишечная палочка опять!
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