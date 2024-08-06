На Олимпиаде в пятый раз отменили тренировку в реке Сене из-за качества воды

На Олимпиаде-2024 в Париже вновь отменили тренировочные заплывы в реке Сене из-за плохого качества воды.

С 8 по 9 августа здесь должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде.

Ранее организаторы четырежды отменяли в Сене тренировочные сессии у триатлонистов. Но в итоге медали в этом виде спорта были разыграны без изменений в программе.

Как триатлеты спасались от Сены: прививки, антибиотики и даже отказ от мытья рук