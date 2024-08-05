Олимпийский чемпион Блюмменфельт о заплывах в Сене: «Я чувствовал себя комфортно. Куда больше качества воды меня волновало течение»

Норвежский триатлонист Кристиан Блюмменфельт высказался о заплывах в Сене.

– олимпийский чемпион Токио-2020. На Олимпиаде в он занял 12-е место в личном турнире.

«Лично я чувствовал себя комфортно. Куда больше качества воды меня волновало течение. Ощущения, как будто на велосипеде заезжаешь в гору – только ты в воде.

В остальном у меня нет вопросов. Я доверяю организаторам, а несколько случаев инфекции на сто человек – это, в целом, норма, и не только в триатлоне», – сказал спортсмен.

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