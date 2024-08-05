Олимпийский чемпион Блюмменфельт о заплывах в Сене: «Я чувствовал себя комфортно. Куда больше качества воды меня волновало течение»

Теги Олимпиада-2024 Кристиан Блюмменфельт сборная Норвегии река Сена Триатлон

Норвежский триатлонист Кристиан Блюмменфельт высказался о заплывах в Сене.

Блюмменфельт – олимпийский чемпион Токио-2020. На Олимпиаде в Париже он занял 12-е место в личном турнире. 

«Лично я чувствовал себя комфортно. Куда больше качества воды меня волновало течение. Ощущения, как будто на велосипеде заезжаешь в гору – только ты в воде.

В остальном у меня нет вопросов. Я доверяю организаторам, а несколько случаев инфекции на сто человек – это, в целом, норма, и не только в триатлоне», – сказал спортсмен. 

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5 комментариев
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Ответ Франк Небо
"несколько случаев инфекции на сто человек – это, в целом, норма" Ах да. Ведь после каждой Олимпиады или Чемпионата мира/Европы минимум 5% участвовавших там спортсменов цепляют инфекцию по понятным причинам. Каждое соревнование такое было... Да что там, в юниорских соревнованиях сразу половина погибают насмерть и до взрослых соревнований доживают не все))
Допускаю, что олимпийскому чемпиону лучше знать, что происходит после соревнований, чем ноунейму с дивана ))
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