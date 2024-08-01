Олимпиада-2024, 1 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 18 комплектов наград

1 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 18 комплектов наград..

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины, ходьба, 20 км

8:30

Женщины, ходьба, 20 км

10:20

Стрельба

Мужчины, винтовка, 50 м, три положения

10:30

Академическая гребля

Женщины, двойки парные

11:30

Мужчины, двойки парные

11:42

Женщины, четверки

11:54

Мужчины, четверки

12:06

Парусный спорт

Мужчины, скиф, медальная гонка

15:43

Женщины, скиф, медальная гонка

16:43

Дзюдо

Женщины, до 78 кг

17:00

Мужчины, до 100 кг

17:00

Гребной слалом

Мужчины, байдарки-одиночки

18:30

Спортивная гимнастика

Женщины, многоборье

19:15

Фехтование

Женщины, командная рапира

20:10

Плавание

Женщины

200 м, баттерфляй

21:30

200 м, брасс

22:11

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

23:03

Мужчины

200 м, спина

21:38

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.