Олимпиада-2024, 1 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 18 комплектов наград
1 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 18 комплектов наград..
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины, ходьба, 20 км
8:30
Женщины, ходьба, 20 км
10:20
Стрельба
Мужчины, винтовка, 50 м, три положения
10:30
Академическая гребля
Женщины, двойки парные
11:30
Мужчины, двойки парные
11:42
Женщины, четверки
11:54
Мужчины, четверки
12:06
Парусный спорт
Мужчины, скиф, медальная гонка
15:43
Женщины, скиф, медальная гонка
16:43
Дзюдо
Женщины, до 78 кг
17:00
Мужчины, до 100 кг
17:00
Гребной слалом
Мужчины, байдарки-одиночки
18:30
Спортивная гимнастика
Женщины, многоборье
19:15
Фехтование
Женщины, командная рапира
20:10
Плавание
Женщины
200 м, баттерфляй
21:30
200 м, брасс
22:11
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
23:03
Мужчины
200 м, спина
21:38
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.