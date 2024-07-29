«Релоканты, которые оправдывают эту мерзость, – жалкие двуличные идиоты». Вице-спикер Госдумы Толстой о церемонии открытия Олимпиады-2024

Петр Толстой осудил релокантов, оправдывающих сцены на открытии Олимпиады-2024.

26 июля прошла церемония открытия соревнований в Париже. Отдельные сцены вызвали критику общественности, после чего в оргкомитете Олимпиады принесли извинения.

«Не нужно думать, будто шоу уровня открытия олимпиады готовятся режиссерами-одиночками со специфическими взглядами. Не тот уровень ответственности. Намеки и знаки, которые были на открытии лондонской олимпиады – уже в прошлом.

В Париже был манифест сил, вышедших на сцену – теперь будет только так и никак иначе. Для верующих западных христиан наступает время выбора: подчиниться, бороться или же эмигрировать.

Радует, что Россия вырвалась из этого горящего дома и может позволить себе смотреть со стороны на распад некогда христианского западного мира.

А все те релоканты, которые сегодня оправдывают эту мерзость и пишут про «карнавальную эстетику» или «переосмысление Писания и Христа» – жалкие двуличные идиоты, боящиеся называть вещи своими именами.

Парад извращенцев в центре Парижа ни при каких обстоятельствах не может быть нормой ни во Франции, ни уж тем более в России», – написал вице-спикер Госдумы РФ Толстой в своем телеграм-канале.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады