«Релоканты, которые оправдывают эту мерзость, – жалкие двуличные идиоты». Вице-спикер Госдумы Толстой о церемонии открытия Олимпиады-2024
Петр Толстой осудил релокантов, оправдывающих сцены на открытии Олимпиады-2024.
26 июля прошла церемония открытия соревнований в Париже. Отдельные сцены вызвали критику общественности, после чего в оргкомитете Олимпиады принесли извинения.
«Не нужно думать, будто шоу уровня открытия олимпиады готовятся режиссерами-одиночками со специфическими взглядами. Не тот уровень ответственности. Намеки и знаки, которые были на открытии лондонской олимпиады – уже в прошлом.
В Париже был манифест сил, вышедших на сцену – теперь будет только так и никак иначе. Для верующих западных христиан наступает время выбора: подчиниться, бороться или же эмигрировать.
Радует, что Россия вырвалась из этого горящего дома и может позволить себе смотреть со стороны на распад некогда христианского западного мира.
А все те релоканты, которые сегодня оправдывают эту мерзость и пишут про «карнавальную эстетику» или «переосмысление Писания и Христа» – жалкие двуличные идиоты, боящиеся называть вещи своими именами.
Парад извращенцев в центре Парижа ни при каких обстоятельствах не может быть нормой ни во Франции, ни уж тем более в России», – написал вице-спикер Госдумы РФ Толстой в своем телеграм-канале.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу —
И то, что слышу, и то, что вижу,
Пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку:
Когда состарюсь — издам книжонку
Про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны — как в бане пассатижи.
Что современный человек должен подумать? Правильно. Жива Россия матушка. Жива. И противостоит тлетворному влиянию запада. В России свои скрепы: обмани, укради, распили. И западу их не побороть, даже ордой трансов.
„Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном
значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство.“ — Лев Николаевич Толстой,
Летние Олимпийские игры в Париже проходят уже в третий раз, но предыдущий был ровно 100 лет назад – в 1924 г. Представляю насколько им легче в третий то раз. И?
Фсюду фсе адинаково !
У нас то получше маленько !