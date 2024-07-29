«Релоканты, которые оправдывают эту мерзость, – жалкие двуличные идиоты». Вице-спикер Госдумы Толстой о церемонии открытия Олимпиады-2024

Теги Государственная дума Лондон-2012 открытие Олимпиада-2024 Политика Водные виды

Петр Толстой осудил релокантов, оправдывающих сцены на открытии Олимпиады-2024.

26 июля прошла церемония открытия соревнований в Париже. Отдельные сцены вызвали критику общественности, после чего в оргкомитете Олимпиады принесли извинения.

«Не нужно думать, будто шоу уровня открытия олимпиады готовятся режиссерами-одиночками со специфическими взглядами. Не тот уровень ответственности. Намеки и знаки, которые были на открытии лондонской олимпиады – уже в прошлом.

В Париже был манифест сил, вышедших на сцену – теперь будет только так и никак иначе. Для верующих западных христиан наступает время выбора: подчиниться, бороться или же эмигрировать.

Радует, что Россия вырвалась из этого горящего дома и может позволить себе смотреть со стороны на распад некогда христианского западного мира.

А все те релоканты, которые сегодня оправдывают эту мерзость и пишут про «карнавальную эстетику» или «переосмысление Писания и Христа» – жалкие двуличные идиоты, боящиеся называть вещи своими именами.

Парад извращенцев в центре Парижа ни при каких обстоятельствах не может быть нормой ни во Франции, ни уж тем более в России», – написал вице-спикер Госдумы РФ Толстой в своем телеграм-канале.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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49 комментариев
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Депутаты Госдумы - это болезнь
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+48
Я не оправдываю открытие, но как назвать тех депутатов и чиновников, которые в режиме 24 на 7 опускают запад по ТВ, при этом имея там недвижимость, счета и детей
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+25
После ознакомления с перлами дежурных пропагандистов и всякого рода российских начальников вспоминается бессмертное:

Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу —
И то, что слышу, и то, что вижу,
Пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку:
Когда состарюсь — издам книжонку
Про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны — как в бане пассатижи.
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+18
Релоканты тут вообще каким боком? Для красного словца?
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Ответ Сергей Сорока
Релоканты тут вообще каким боком? Для красного словца?
Это он просто о своих детях и детях коллег так самокритично
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Голосуешь за худого, – глядь, через год сидит кабан в телевизоре, рожа, что жопа, ещё меня учит, как жить, гад!
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"Превращусь не в Толстого, так в толстого" В.В.Маяковский.
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Написал Толстой.

Что современный человек должен подумать? Правильно. Жива Россия матушка. Жива. И противостоит тлетворному влиянию запада. В России свои скрепы: обмани, укради, распили. И западу их не побороть, даже ордой трансов.
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Про спорт опять новостей нет((
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Если он так о христианах беспокоится, то лучше бы в районе Олимпийского во время Ураза-байрама прогулялся или в Выхино бы сгонял. Вот и вопрос ещё кто тут двуличный идиот.
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Ответ дон Рэба
А в чем он не прав? Набежавшая соя в комментах как доказательство.
Да они по существу ничего и не говорят. Просто визжат "пазог!!1" уже который год, изрядно надоев всем нормальным людям.
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Ответ Фанат Сан-Марино
Депутаты Госдумы - это болезнь
Он об этом не узнает
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
Злые языки, говорят на святые Сочи потратили 50 миллиардов. Что такое 1,4 миллиарда? Даже на бордюры у Сены не хватит.
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Четвёртые сутки пылают станицы)))
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Спасибо Толстому. Хоть одно полезное дело сделал. Теперь я знаю как называть Губера. Релокант. Звучит гордо и по делу. Почти как Рептилоид.
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Чувак 20 лет бездумно, не напрягая серое вещество читал новости в телевизоре по бумажке - а теперь целый вице-спикер, рассуждает о чем-то, мнение свое имеет!
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ну еще на две недели запала у них хватит? стратегические резервы остались? кто там еще остался последним резервом, Шаман с Газмановым?
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а что по этому поводу писал прапрадед вице-спикера:
„Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном
значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство.“ — Лев Николаевич Толстой,
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Ответ Kerghoodoo
Во-первых, не надо слушать только злые языки. Один злой язык называл гиперзвук мультиками, например, а потом умер со стыда. Во-вторых - что дают эти голые цифры? Да, провести олимпиаду первый раз дороже, чем второй или третий. И?.. Ну и мой главный посыл - то, что воруют везде, и ещё как, и отрицать это - быть либо пропагандистом, либо жертвой пропаганды.
А мой главный посыл, что следить надо за своим бревном, а не за чужой соринкой.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят уже в третий раз, но предыдущий был ровно 100 лет назад – в 1924 г. Представляю насколько им легче в третий то раз. И?
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Ответ Фанат Сан-Марино
Депутаты Госдумы - это болезнь
Служащие верой и правдой не своему народу, как должно было быть, а настоящему антихристу во плоти человеческом!!!
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Толстой приклеился с комментариями к никому не интересной Олимпиаде!😂😂😂
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Про собор Парижской Богоматери(с конспирологической любовью) вспомнилось..) Они и к нему скоро вернутся )
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Ответ alpa4ino86
Я не релокант и я оправдываю эту «мерзость»)
"поздравляю тебя, Шарик, - ты балбес!" (с) кот Матроскин
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Ответ N-6 AlexanderX
Голосуешь за худого, – глядь, через год сидит кабан в телевизоре, рожа, что жопа, ещё меня учит, как жить, гад!
Хоспади, кто такие высеры плюсует...
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Ответ centavr1
а что по этому поводу писал прапрадед вице-спикера: „Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство.“ — Лев Николаевич Толстой,
Граф Толстой много всякой ахинеи наговорил., Переобуваясь в течении жизни.
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Ответ Саша Сударев
Я не оправдываю открытие, но как назвать тех депутатов и чиновников, которые в режиме 24 на 7 опускают запад по ТВ, при этом имея там недвижимость, счета и детей
Например, беспринципные приспособленцы?
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Ответ дон Рэба
А в чем он не прав? Набежавшая соя в комментах как доказательство.
Прав, но это Толстой. Так же дует в повесточку, как и те, кто эту мерзость ставил и одобрял.
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Ответ Kerghoodoo
Даже организаторы извинились. Защищают эту мерзость только люди с уровнем развития Губерниева.
А вы зачем такое смотрите и читаете новости на эту тему? На чемпионате по огуречному хрусту все пристойно, но нет, про него вы ничего не говорите. ☺Зато от олимпиады вас просто "разрывает".
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Ответ Ллб
Это как разговор двух тяжелобольных в психушке) Не вижу, где человек говрил о " швятом Западе"-- это Вы сами домыслили -- приписали ему-- и ответили на это -- он лишь упомянул про воровство и коррупцию внутри РФ. Ну, тут надо быть совсем неадекватом , чтобы сомневаться в том, что страна действительно разворована олигархатом и должностными чинами. Самая богатая страна мира по природным ресурсам -- не может иметь такой средний уровень жизни граждан -- даже по подсчётам сверхоптимистичного ( читать: привирающего в нужную сторону) РОССТАТА
А в чем именно привирает росстат?
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Ответ Kerghoodoo
Во-первых, не надо слушать только злые языки. Один злой язык называл гиперзвук мультиками, например, а потом умер со стыда. Во-вторых - что дают эти голые цифры? Да, провести олимпиаду первый раз дороже, чем второй или третий. И?.. Ну и мой главный посыл - то, что воруют везде, и ещё как, и отрицать это - быть либо пропагандистом, либо жертвой пропаганды.
Что-то Вы уж совсем загибаете со своим :
Фсюду фсе адинаково !
У нас то получше маленько !
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