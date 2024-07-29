Дмитрий Губерниев: «Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны?»

Дмитрий Губерниев призвал обсуждать не реку Сену, а российские водоемы.

Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды.

«Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны, и у нас все хорошо?

Надо заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать и экономику поднимать!💪» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.