Дмитрий Губерниев: «Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны?»
Дмитрий Губерниев призвал обсуждать не реку Сену, а российские водоемы.
Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды.
«Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны, и у нас все хорошо?
Надо заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать и экономику поднимать!💪» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
Нет, Дима, мы смеемся, потому что надменные европейцы со своим райским садом в очередной раз обделались.
А с нас то что взять, со страны третьего мира, обложенной санкциями?)))
На кой черт обещать то, чего не можешь сделать?
Как только какой-то идиот захочет провести подобное в Москва-реке, невероятно грязной сейчас - мы будем обсуждать Москва-реку, обещаю.
Будто олимпиада сейчас у нас проходит, а не там, что же он раньше про наши реки ни чего не говорил
Губерниев, конечно, сказочный. Представитель сразу двух древнейших профессий