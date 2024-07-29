Дмитрий Губерниев: «Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны?»

Теги Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Водные виды

Дмитрий Губерниев призвал обсуждать не реку Сену, а российские водоемы.

Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды.

«Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны, и у нас все хорошо?

Надо заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать и экономику поднимать!💪» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

107 комментариев
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Почему до сих пор Дима не иноагент🤣
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Ну ОИ в наших водоёмах не проводят и показуху не устраивают по заплывам. У нас много другой показухи конечно, вот этим и надо заниматься, а поржать над этими клоунами это милое дело.
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Ответ Алексей Мишин
Ну ОИ в наших водоёмах не проводят и показуху не устраивают по заплывам. У нас много другой показухи конечно, вот этим и надо заниматься, а поржать над этими клоунами это милое дело.
Чужие коровы милее, когда своих сгнобили.
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С начала ОИ уже две дамбы порвало. Не во Франции...
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В Казани на играх БРИКС претензий к качеству воды в Волге не было))
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Губошлеп прям очень хотел в Пориш на бюджетные деньги, а теперь из-за злости обсирает свою страну и соотечественников.
Нет, Дима, мы смеемся, потому что надменные европейцы со своим райским садом в очередной раз обделались.
А с нас то что взять, со страны третьего мира, обложенной санкциями?)))
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Ну прямо главный парижский патриот, слова дурного не скажи.
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эээ, покусился на святое. на свободу слова на спортсе. Дай нам свободно обличать чертову Францию и эту дерьмовую Олимпиаду, которая никому не нравится, но которую все смотрят не отрываясь
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Губер ожидает что за этот пост ему будут рукоплескать,типа правдуруб всея Руси и все его говнопосты забудут
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Ответ Ковид 07.10.52
Чужие коровы милее, когда своих сгнобили.
Есть мнение, что если бы олимпиада была в Москве и с какой-то глупости решили там устраивать олимпийские заплывы, то качество Москвы-реки довели до нужного состояния.
На кой черт обещать то, чего не можешь сделать?
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Дима, обсуждается не "река Сена", а "место проведения соревнований в открытой воде". То, что второе почему-то оказалось первым, хотя давно высказывались о обоснованные сомнения в пригодности этой самой реки для соревнований по плаванию, и приводит к обсуждению Сены.

Как только какой-то идиот захочет провести подобное в Москва-реке, невероятно грязной сейчас - мы будем обсуждать Москва-реку, обещаю.
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Ответ Kit Belleu
Москва,Олимпийская деревня,западный округ.4 пруда загубили полностью,сначало комбойном траву покасили и пруды полностью заросли травой,ковёр как уложили.Решили освоить бабки на ремонте,пруды не спускались,так оставили,подняли берега во время ремонта и поняли,что оставлять так нельзя,ловить рыбу больше нельзя,купаться тем более,трава и высокий берег.Приняли усключительно правильное решение.Все пруды ограбили ограждением. Очистить и поднять плотины в Московской мерии денег не нашлось,как и мозгов.Бордюр гранитный сейчас в Москве в моде.
Жалуйся в Лигу сексуальных реформ...
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Раньше в комментариях были те, кто ругал его за патриотические комментарии, теперь в комментариях те, кто считает, что он не патриот. Весело.
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Ответ Дмитрий Иванович
При чем тут природная катастрофа и грязная Сена? ах ну да, боту надо тему перевести. Давай уже начинай про повышение пенсий и что там у вас еще в методичках?
Поскольку дамба - это рукотворное строение, а не природное, то его поломка - ответственность в первую очередь людей. Как и загрязнение Сены. Так что ситуации тут аналогичные. А насчет перевода темы. Я исхожу из библейского принципа: "Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу?" Мы же с вами не сотонисты и должны жить по совести и заповедям.
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Ответ Жанна Калгина
Губер ожидает что за этот пост ему будут рукоплескать,типа правдуруб всея Руси и все его говнопосты забудут
Играет ради хайпа. Ради тиражирования. Ведетесь? Он ловко научился. Завтра и крест и штаны наденет) Старенький, но умеючи делает)
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Нет. Помним сколько запад обсуждал наши ОИ и ЧМ)
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Договорится Губерниев... Стоит только кому-то полистать УК и все...
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Ну куда он лезет?Что что ,а вылизать перед мировой показухой наши всегда умели.Тут же полная фигня какая-то
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Губерник, надо было тебе съездить на гребной канал в Ростов-на-Дону и посмотреть, как классно наша федерация плавания провела недавно ЧР на открытой воде. Ну а если ты не в курсе, то прикинься ветошью и не отсвечивай.
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Ответ vgcsmtcjzy
Он прав!
В чём? У него окончательно мозги в майонез превратились ) причём тут все реки России, вы организуйте для Олимпиады приемлемые условия, этот хряк как то оправдать хочет ещё это позорище)
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Популист грёбаный.
Будто олимпиада сейчас у нас проходит, а не там, что же он раньше про наши реки ни чего не говорил
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Казалось бы ,а причём здесь Россия..
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А у нас негров не линчуют
Губерниев, конечно, сказочный. Представитель сразу двух древнейших профессий
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Ответ Vladislav Khromov
Есть мнение, что если бы олимпиада была в Москве и с какой-то глупости решили там устраивать олимпийские заплывы, то качество Москвы-реки довели до нужного состояния. На кой черт обещать то, чего не можешь сделать?
Πρезиденτ ΡΦ пρинял ρешение о проведении первых летних Всемиρных игρ дρужбы в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября, 11:57 Обновлено 12:24], министρ споρта РФ Οлег Мαтыцин и прочие cвищевы на протяжении полугода заявляли, что состав участников не будет уступать ОИ в Париже, а по факту смогли провести лишь ’первый в истории чемпионат мира по огуречному хрусту’, да и то 🤦🏻для участия в нём не смогли подготовить российских спортсменов: победил рандомный египтянин 🤦🏻
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а кто обсуждает? все городские речки это речки вонючки
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Губера в последнее время несёт не по - детски. Чего хочет добиться?
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Неприятный тип этот Губер. Бюджетная присоска решил поиграть в оппозицию) Ну финал предсказуем. Быть добру!
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Мезкий тип. Что бы он не говорил. Вызывает только отвращение.
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Дима толерастом заделался? Ну, а как ж? В коротком сообщении об отмене тренировочного заплыва мы щас бросимся обсуждать наши водоемы. Причем все, кроме Байкала. Дима, ты с головой дружишь, или из тебя слова сами собой выскакивают?
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Ну разница в том, что в российских водоёмах спортсменов не заставляют плавать.
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