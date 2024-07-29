На Олимпиаде снова отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

Второй тренировочный заплыв триатлонистов в Сене на Играх-2024 был отменен.

Ранее тренировка была отменена в воскресенье. В понедельник заплыв также не состоялся.

Перед стартом Олимпийских игр Сена была признана достаточно чистой для плавания, но в результате сильных дождей, прошедших в Париже за последние 48 часов, качество воды снизилось.

«Приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты выявили такой уровень качества речной воды, который, по мнению World Triathlon, не дает достаточных гарантий для проведения соревнований.

Учитывая прогноз погоды на ближайшие 48 часов, «Париж-2024» и World Triathlon уверены, что качество воды вернется к приемлемому уровню до начала соревнований по триатлону», – говорится в совместном заявлении оргкомитета Олимпиады и Международной федерации триатлона.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде запланированы на 30 и 31 июля. Тренировки по бегу и тренировочные велогонки проходят по расписанию.