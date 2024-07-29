На Олимпиаде снова отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

Теги Олимпиада-2024 World Triathlon Триатлон

Второй тренировочный заплыв триатлонистов в Сене на Играх-2024 был отменен.

Ранее тренировка была отменена в воскресенье. В понедельник заплыв также не состоялся.

Перед стартом Олимпийских игр Сена была признана достаточно чистой для плавания, но в результате сильных дождей, прошедших в Париже за последние 48 часов, качество воды снизилось.

«Приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты выявили такой уровень качества речной воды, который, по мнению World Triathlon, не дает достаточных гарантий для проведения соревнований.

Учитывая прогноз погоды на ближайшие 48 часов, «Париж-2024» и World Triathlon уверены, что качество воды вернется к приемлемому уровню до начала соревнований по триатлону», – говорится в совместном заявлении оргкомитета Олимпиады и Международной федерации триатлона.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде запланированы на 30 и 31 июля. Тренировки по бегу и тренировочные велогонки проходят по расписанию.

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45 комментариев
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Макрон жену утопил там. Мужик не умел плавать.
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Напоминает серию Симпсонов про трехглазую рыбу
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Типа за пару дней ситуация улучшится?
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Получится в итоге, что на очистку Сенны потратили кучу бабла (1,5 млрд $), чтобы там покупалась мэр Парижа с дальнейшей дизентерией.
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Да отмените уже этот триатлон. Не позорьтесь. Или отмените в триатлоне этап по плаванию в Сене, пусть будет дуатлон без плавания.
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Руку Кремля уже нашли?
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Чинуши зря купались напоказ, получается?
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Лучше уже перенести триатлон и плавать в Ганге.
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Самое смешное в России в таком случае смогли бы отчистить самую грязную реку , из Невы получился бы кристально чистый источник
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День третий. Ржем дальше. 🤣
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А ведь эти 🤡 ещё за одну олимпиаду взялись в 2030
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Типа за пару дней ситуация улучшится?
Запретят всем срать , делов то)
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Ответ Трент Резнор
Макрон жену утопил там. Мужик не умел плавать.
Навряд ли это утонуло бы , оно же не тонет
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Москва-река даже в 90е была чище, чем открытая канализация под названием Сена...
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Ну с учётом затраченных денег-ахаха)
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В итоге этап по плаванию проведут на Таити
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Интересно какой у них запасной план? Если такой вообще имеется...
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Можно же по-другому- "По воде, как по суше" (от Матфея) хотя после садом-гомор Открытия олимпиАДы-2024 такое точно не прокатит, разгневаны и небеса, и выше.
Какие небеса и содом-гомор? Это Олимпиада, праздник в честь богов Олимпа, на котором положено пить вино и устраивать оргии во славу Зевса.
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Наверное ассенизаторы забастовку объявили.
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Знатный Сенокос намечается 😂
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Вагон хлорки пусть сбросят в Сену для очистки и всего то делов
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Интересно, каково триатлонистам там будет плавать, зная, что вода грязная или что-то между
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Типа за пару дней ситуация улучшится?
Если сильных дождей не будет, то, вероятно, да.
Там загрязнённость, скорее всего, не по бактериологическим показаниям, которые в норму пришли перед Олимпиадой, а из-за мусора из ливневок, как всегда бывает после сильного дождя
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Ответ Игорь Васильев
В итоге этап по плаванию проведут на Таити
Лучше весь триатлон перенести на остров Науру, там великолепная кольцевая автотрасса по берегу острова.
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Перенесите триатлон из Парижа в Париж Челябинской области, там даже «Эйфелева башня» есть. Село названо в честь взятия Парижа в 1814 году.
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Жду новостей про клопов и крыс.Еще принюхиваются, наверное. . 😁
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Для тех, кто не знает: в Париже канализация совмещена с ливнестоком, и при переполнении (например, когда идут сильные дожди) часть вот этой всей массы сбрасывается в Сену, т.к. очистные сооружения не справляются с объемом. Именно поэтому река становится грязной во время дождей. И те $1,5 млрд, которые потратили на очистку, на самом деле потратили на постройку огромного резервуара - чтобы во время ливней сбрасывать излишек туда, а не в реку. Так что да, если будет светить солнышко, река реально будет чище
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Так все нормально: у реки тоже должна быть свобода быть грязной.
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Ответ lusymraz
Запретят всем срать , делов то)
Джейсон Стетхэм подключится к решению проблемы?
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Ответ EldarMagalimovTSI
Чинуши зря купались напоказ, получается?
Купались те,кто больше всех поимел с это проекта
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