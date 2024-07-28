Бразильская пловчиха Виейра исключена из сборной за самовольный уход из олимпийской деревни
Пловчиху выгнали из сборной Бразилии за самовольный уход из олимпийской деревни.
Как сообщил Олимпийский комитет Бразилии, спортсменка Ана Каролина Виейра исключена из делегации страны за то, что в пятницу без разрешения покинула олимпийскую деревню Парижа-2024.
Отмечается, что Виейра в «неуважительной и агрессивной манере» оспорила решение технической комиссии сборной. Пловчиха в ближайшее время вернется в Бразилию.
Олимпийскую деревню без разрешения также покинул Габриэль Сантос, но ему вынесли лишь предупреждение.
На соревнованиях Виейра успела выступить в квалификации эстафеты 4х100 метров вольным стилем, где ее команда заняла 12-е место.
Прогуляла до утра !