Бразильская пловчиха Виейра исключена из сборной за самовольный уход из олимпийской деревни

Теги плавание происшествия сборная Бразилии жен сборная Бразилии НОК Бразилии Олимпиада-2024 Габриэль Сантос Ана Каролина Виейра Водные виды

Пловчиху выгнали из сборной Бразилии за самовольный уход из олимпийской деревни.

Как сообщил Олимпийский комитет Бразилии, спортсменка Ана Каролина Виейра исключена из делегации страны за то, что в пятницу без разрешения покинула олимпийскую деревню Парижа-2024.

Отмечается, что Виейра в «неуважительной и агрессивной манере» оспорила решение технической комиссии сборной. Пловчиха в ближайшее время вернется в Бразилию.

Олимпийскую деревню без разрешения также покинул Габриэль Сантос, но ему вынесли лишь предупреждение.

На соревнованиях Виейра успела выступить в квалификации эстафеты 4х100 метров вольным стилем, где ее команда заняла 12-е место.

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14 комментариев
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Зидан, Виейра... Бартеза никто не видел?
+30
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+28
Ответ Kubinec_
мб пивка просто хотела бахнуть.. что за люди
И сверху еще 4 по 100.
+27
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+27
мб пивка просто хотела бахнуть.. что за люди
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+21
Так она выступает в вольном стиле же. Не понимаю, в чем проблема. Сходила, прогулялась.
+16
-1
+15
Ох уж эти французы нормально ОИ организовать не могут.
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В 58-ом за самовольный уход из деревни могли и партбилета лишить...
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ушла поискать покушать
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Ушла в самоход-сказали бы в таком случае воины Советской Армии
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Судя по статьям на спортсе просто хотела отдохнуть от бесконечных соитий в деревне.
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Ответ Kuryanin
Зидан, Виейра... Бартеза никто не видел?
А пловчиха Виера
Прогуляла до утра !
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была бы волейболистка, не тронули бы
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