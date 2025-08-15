  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Милана Степанова: «Многие считали, что я не добьюсь результатов в плавании из-за лишнего веса. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили»
0

Милана Степанова: «Многие считали, что я не добьюсь результатов в плавании из-за лишнего веса. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили»

Пловчиха Милана Степанова рассказала о проблеме лишнего веса в начале карьеры.

На чемпионате мира по водным видам в Сингапуре 16-летняя россиянка Степанова взяла серебро в смешанной эстафете 4x100 вольным стилем, где она выступала в квалификации.

– Как вы начали свой путь в плавании?

– В пять лет меня отдали родители. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили, потому что я была полненькая и выше сверстниц. Решили попробовать плавание. Я встретила своего наставника Елену Юрьевну Копецкую, она во мне что-то увидела и оставила.

Многие считали, что я не добьюсь результатов из-за лишнего веса. Сейчас такое уже не скажешь – я вытянулась, изменилась. Я влюбилась в плавание. Это сто процентов моя стихия. Получаю кайф, – сказала Степанова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
спортивная гимнастика
logoсборная России жен
плавание
Милана Степанова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
«Мы выходим настроенными, злыми, готовыми разрывать мировую арену и показывать лучшие секунды». Пловчиха Степанова о соревнованиях
14 минут назад
«Вспоминаю себя в этом возрасте – я буквально песок ела». Пловчиха Степанова об участии 12-летней китаянки в ЧМ
24 минуты назад
«Трещины в системе были всегда, но в последние годы они расширяются». Майкл Фелпс раскритиковал Американскую федерацию плавания
1сегодня, 08:21
Дарья Трофимова: «Результаты чемпионата мира в Сингапуре – это для меня ступенька, точка отсчета. Олимпийские игры – самая заветная мечта»
вчера, 16:34
Мальцев о новых правилах в синхронном плавании: «Очень расстраивает, что мы не можем показать всю красоту и сложность. Наш вид спорта обеднел»
13 августа, 10:46
Минаков о поступлении в Стэнфорд: «Было понимание, что в России не получится совмещать учебу и спорт на высшем уровне, в силу отсутствия такой мощной системы студенческого спорта»
512 августа, 20:02
Лифинцев о возрастном цензе в плавании: «Если тебе хоть 10 лет и ты плывешь быстро, почему тебя должны ограничивать?»
212 августа, 08:51
Кейт Дугласс: «Не хочу держать все время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. После Олимпиады-2028 подумаю над будущим»
12 августа, 08:06
Дугласс о пропуске Чикуновой Олимпиады: «Надеюсь, она принимала решение сама, исходя из своих представлений, а не под чьим-то давлением»
212 августа, 07:50
Александр Мальцев: «Для синхронистов чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры»
12 августа, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58