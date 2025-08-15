Милана Степанова: «Многие считали, что я не добьюсь результатов в плавании из-за лишнего веса. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили»

Пловчиха Милана Степанова рассказала о проблеме лишнего веса в начале карьеры.

На чемпионате мира по водным видам в Сингапуре 16-летняя россиянка Степанова взяла серебро в смешанной эстафете 4x100 вольным стилем, где она выступала в квалификации.

– Как вы начали свой путь в плавании?

– В пять лет меня отдали родители. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили, потому что я была полненькая и выше сверстниц. Решили попробовать плавание. Я встретила своего наставника Елену Юрьевну Копецкую, она во мне что-то увидела и оставила.

Многие считали, что я не добьюсь результатов из-за лишнего веса. Сейчас такое уже не скажешь – я вытянулась, изменилась. Я влюбилась в плавание. Это сто процентов моя стихия. Получаю кайф, – сказала Степанова.