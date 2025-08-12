Минаков о поступлении в Стэнфорд: «Было понимание, что в России не получится совмещать учебу и спорт на высшем уровне, в силу отсутствия такой мощной системы студенческого спорта»

Российский пловец Андрей Минаков рассказал об учебе в Стэнфордском университете.

Минаков – победитель чемпионата мира-2025 в эстафете. Он окончил Стэнфорд в этом же году.

– Андрей, вариант с поступлением в США был единственным, который вы рассматривали для высшего образования?

– С самого начала у меня было понимание, что совмещать учебу и спорт на высшем уровне у нас в стране, в силу отсутствия такой мощной системы студенческого спорта, просто не получится. И было принято решение поступать в США.

Я в тот момент не ставил никаких высоких задач в плавании – попасть в сборную, например. Но хотелось попасть в университет благодаря своим результатам в плавании. Уже когда я вышел на международный уровень результатов, мог диктовать свои условия, в том числе и Стэнфорду. <...>

– После ЧМ увидела в соцсетях комментарий по поводу вашей учебы в американском университете – мол, спортсменов берут там на какие-то гуманитарные отделения, где они ничего не делают и экзамены сдают на халяву. Это похоже на правду?

– Во-первых, там нет таких определенных факультетов, а есть определенные курсы, которые надо взять вне зависимости от специальности. Это курсы по стратегическому мышлению, например. Один из курсов – Power, где ты должен писать сочинения по 7000 слов. Был курс по критическому мышлению – на рандом первокурснику попадается какая-то направленность. У меня был «критическое мышление курса войны».

– То есть если учишься в Стэнфорде по Athletic Scholarship, это все равно не подразумевает халявы, как думают многие?

– Конечно. Ты учишься по-настоящему, по-другому просто никак.

– Как влияет успеваемость на твою возможность заниматься спортом? Условно, если по учебе все плохо – могут выгнать из команды?

– Да. Есть определенный порог – 12 «юнитов» в четверть, и если этот минимум не выполнить, тебя отстранят от любых спортивных занятий, тренировок.

– Надолго?

– Пока не исправишь ситуацию с учебой. Скорее всего, это будет «бан» на три месяца. <...>

– Выпускной весело прошел? Вечеринка была?

– Безусловно. У нашей плавательной команды есть традиция – мы выходили на эту вечеринку в плавках, ха-ха.

– Такое образование должно давать грандиозный фундамент, но что больше всего помогает в обычной жизни из тех навыков, которые получили?

– Очень сильная база заложена. Это и саморазвитие, и менеджерские навыки. Научился коммуницировать на хорошем уровне. Я не говорю о каких-то переговорах на высоком уровне, а в принципе об умении грамотно строить диалог, быть максимально вовлеченным в беседу.

– Не жалеете, что выбрали этот путь? Нагрузка в какой-то момент была сумасшедшая.

– Колоссальная нагрузка, но никаких сожалений нет вообще. Может быть, я мог бы больше продвинуться в плане результатов в спорте, но образование в Стэнфорде – это больше, чем спорт. Оно открывает двери, куда бы ты ни пошел, – сказал Минаков.

