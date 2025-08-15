«Вспоминаю себя в этом возрасте – я буквально песок ела». Пловчиха Степанова об участии 12-летней китаянки в ЧМ

Милана Степанова заявила, что поражена результатами 12-летней китайской пловчихи.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре юная Юй Цзыди взяла бронзу в эстафете и трижды занимала 4-е места на личных дистанциях.

– В Сингапуре выступала 12-летняя китаянка. Не пересекались с ней?

– Мы с ней не общались. Но меня она поражает. Удивительно, что в 12 лет можно попасть на взрослый чемпионат мира. Вспоминаю себя в этом возрасте – я буквально песок ела. Спорт действительно молодеет, и скоро, думаю, будет еще больше молодых спортсменов.

– Если бы Олимпиада в прошлом году состоялась для нас, была ли вероятность, что вы поехали бы в Париж?

– Не знаю, какой тогда был бы отборочный норматив. Думаю, поехала бы просто для опыта – в 15 лет рассчитывать на медаль смысла не было, да и мой прошлогодний результат никуда бы не прошел, даже в полуфинал, – сказала 16-летняя российская пловчиха Степанова .

В Сингапуре Степанова взяла серебро в смешанной эстафете 4x100 вольным стилем, где она выступила в квалификации.