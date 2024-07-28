В сеть утекли личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024
Личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, утекли в сеть.
26 июля конфиденциальная информация, касающаяся результатов анализов крови, идентификаторы и пароли для доступа к различным сервисам, а также сведения о службе спортсменов в армии были опубликованы в соцсетях и мессенджере Telegram.
Расследованием дела занимается французский Национальный центр по борьбе с ненавистью в интернете и Управление по борьбе с киберпреступностью Франции.
Вот против кого сейчас реально настроены минимум 1/3 участников, а также часть населения страны хозяйки, и кто может оказаться под ударом, и кому не следовало туда ехать!
Потому что будут целится в них, а попадут во всех…Не дай Бог конечно!
А так конечно немало булок сжалось после этой утечки