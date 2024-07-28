В сеть утекли личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024

Теги происшествия сборная Израиля Олимпиада-2024 Водные виды

Личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, утекли в сеть.

26 июля конфиденциальная информация, касающаяся результатов анализов крови, идентификаторы и пароли для доступа к различным сервисам, а также сведения о службе спортсменов в армии были опубликованы в соцсетях и мессенджере Telegram. 

Расследованием дела занимается французский Национальный центр по борьбе с ненавистью в интернете и Управление по борьбе с киберпреступностью Франции. 

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17 комментариев
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Теперь еврейским спортсменам будут звонить из службы безопасности Сбера.
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Ответ Мистер Уайт
Теперь еврейским спортсменам будут звонить из службы безопасности Сбера.
В итоге мошенники переведут им пару миллионов
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Тогда надо израильских спортиков отправлять домой, ведь МОК не смогли обеспечить им безопасность. Россиян и беларусов ведь по такой официальной отмазке не допустили на игры
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Одна новость круче другой. И никакие соревнования не нужны.
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Мок и организаторы два года придумывали, как избавится максимально от «плохих русских», но Израиль предложил им «подержать своё пиво».
Вот против кого сейчас реально настроены минимум 1/3 участников, а также часть населения страны хозяйки, и кто может оказаться под ударом, и кому не следовало туда ехать!
Потому что будут целится в них, а попадут во всех…Не дай Бог конечно!
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То есть Россию тстраняют ради безопасности и что там какое то перемиреи нарушили, а украинцы и израильтяны видимо менее ценные,за их безопасность не переживают,хотя уже было что резали на Олимпиаде израильтян.
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Если сейчас во время олимпийского перемирия Израиль начнет очередную войну, то их же отстранят как Россию, да?
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С Onlyfans?
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Ответ QueenAmidala
Тогда надо израильских спортиков отправлять домой, ведь МОК не смогли обеспечить им безопасность. Россиян и беларусов ведь по такой официальной отмазке не допустили на игры
А, и в отличие от условных Нагорных, израильтяне действительно служили в армии
+9
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Ответ Dmitry Nikolskiy
Если сейчас во время олимпийского перемирия Израиль начнет очередную войну, то их же отстранят как Россию, да?
да,да , конечно:)
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Ни дня без косяка!
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Ответ Юквэл
Одна новость круче другой. И никакие соревнования не нужны.
Для этого всё и сделано
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Ответ Cube Litening C:68X
С Onlyfans?
Как обычно...
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Ответ VMX1389
Видимо теже спецы у них , что у нас на Госуслугах и Сбере, тоже постоянно попадают данные всеть
Не врите. Всё ок с Госуслугами и Сбером. Самим тупить не нужно.
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Почему на превью к новости греческие флаги?
А так конечно немало булок сжалось после этой утечки
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