В сеть утекли личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024

Личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, утекли в сеть.

26 июля конфиденциальная информация, касающаяся результатов анализов крови, идентификаторы и пароли для доступа к различным сервисам, а также сведения о службе спортсменов в армии были опубликованы в соцсетях и мессенджере Telegram.

Расследованием дела занимается французский Национальный центр по борьбе с ненавистью в интернете и Управление по борьбе с киберпреступностью Франции.