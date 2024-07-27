«Не хочу быть частью дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже

Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия ОИ-2024 в Париже.

Церемония по случаю начала Олимпийских игр проходила накануне, 26 июля.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – написал журналист Анджело Джулиано на своей странице в соцсети X, приложив кадр выступления с участием артистов травести.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной