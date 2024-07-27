«Не хочу быть частью дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже

Теги открытие Олимпиада-2024 Политика Водные виды

Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия ОИ-2024 в Париже.

Церемония по случаю начала Олимпийских игр проходила накануне, 26 июля.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – написал журналист Анджело Джулиано на своей странице в соцсети X, приложив кадр выступления с участием артистов травести.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

57 комментариев
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Квартиру в Саранску этому господину
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Сейчас как раз действует упрощенная схема получения гражданства через участие на СВО
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Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Неудивительно, что ты за Спартак болеешь 🤣
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Так ждем комментарии спецов со спортца 😂🤭
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Ответ Доктор Кто
Так ждем комментарии спецов со спортца 😂🤭
А что тут комментировать, скоро вся Европа приползет на коленях в Россию.
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Ответ Roman
Квартиру в Саранску этому господину
Есть там одна на примете. Правда, с подселением. Там калдырь какой-то живёт
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Ответ Redsfan
И также быстро уползет, увидев, что Москва - далеко не Россия, за исключением еще парочки неплохих городов.
Ты сам откуда? Из-под Киева?
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@angeloinchina
In China since 1995, geopolitical/financial analyst.
Fudan / Washington university alumni
Swiss/Italian citizen
🤔
Синьор, а что в Китае плохо что ли живется?😅
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Ответ Dizzod
Поближе к военкомату.
Ты все еще не вернулся из Армении и до сих пор считаешь, что у нас здесь военкомы отлавливают людей на улицах? Тогда разочарую тебя: на улицах военкомы отлавливают будущих водителей Абрамсов только в демократии Зеленского.
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Ответ Mehmet Okur
Неудивительно, что ты за Спартак болеешь 🤣
Но-но. Я тоже за Спартак болею, но с данным пользователем не согласна.
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Ответ leon01
Добро пожаловать в наше 💩 шоу
Он же не на Украину просился.
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Будет жить в лесной местности и писать мемуары как экс-министр иностранных дел Австрии, с которой танцевал Путин на свадьбе ?
На полном гособеспечении :)
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Ответ Ozz99
А что тут комментировать, скоро вся Европа приползет на коленях в Россию.
🤦🏻🤡
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давай, Анджело, срочно в батальон Ахмат!
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Добро пожаловать, если человек хороший
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Ответ Лучший аналитик спорта в рунете
Комментарий скрыт
Загугли слово "шутка"
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Нет желания участвовать в шоу, не участвуй, а зачем просить убежище? Наверняка, косяки есть с правосудием.
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Ответ Мишаня Кашников
Надо всем белым европейцам ВНЖ давать сразу
Надо помнить о мудрой мысли Ницше о том, что сражающемуся с чудовищами следует остерегаться, чтоб самому не стать чудовищем. Вот эта категория "белый человек" - она не научная и вредная, у тех, кто её придумывал, русские если и белые, то четвёртого сорта.
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Ответ Фантом
А почему раздел "водные виды спорта"? Дождь и Сена?
Не тонут 😒🤣
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Ответ omega pepega
Сейчас как раз действует упрощенная схема получения гражданства через участие на СВО
Да он просто пиарится , этот проказник !
Уж где-где , а в Италии с нынешним правым правительством грех жаловаться на засилие и разгул либерализма )
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Ответ ZarvuR2020
Мальчик: Захотел релоцироваться в Россию после открытия. Мужчина: Под дождём без зонта и дождевика посмотрел на трансов за 500 евро и сделал репортаж.
Наоборот
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Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Ну, каждому своё, хочешь быть п####ом - будь им.
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Ответ Mehmet Okur
Неудивительно, что ты за Спартак болеешь 🤣
Полегче давай. Всех под одну ребёнку с этим экземпляров не нужно.
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Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Ахаха, ты так говоришь, только потому что уже давно транс, нормальным тебя не понять
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Ответ murzzzzzilka
Но-но. Я тоже за Спартак болею, но с данным пользователем не согласна.
Бабы (с) ничего личного 😇🤣 И вообще, "Но-Но" - это риторика болельщиков другого московского клуба)
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с Депардье хоть бы сначала посоветовался, хе-хе
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Первые победы пошли
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Ответ The cat hippopotamus
Есть там одна на примете. Правда, с подселением. Там калдырь какой-то живёт
Тот калдырь уже давно во Францию вернулся, там сам подселился
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Ответ Roman
Квартиру в Саранску этому господину
Может, и ты к нам?
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Судя по западным соцсетям, высмеивать Тайную Вечерю было очень плохой идеей) Прям плохая идея глобального масштаба.
Даже радостно от того, что они это сделали)
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