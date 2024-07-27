«Не хочу быть частью дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже
Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия ОИ-2024 в Париже.
Церемония по случаю начала Олимпийских игр проходила накануне, 26 июля.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – написал журналист Анджело Джулиано на своей странице в соцсети X, приложив кадр выступления с участием артистов травести.
Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной
In China since 1995, geopolitical/financial analyst.
Fudan / Washington university alumni
Swiss/Italian citizen
🤔
Синьор, а что в Китае плохо что ли живется?😅
На полном гособеспечении :)
Уж где-где , а в Италии с нынешним правым правительством грех жаловаться на засилие и разгул либерализма )
Даже радостно от того, что они это сделали)