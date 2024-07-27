МОК о перевернутом олимпийском флаге: «Сожалеем об этом происшествии. Надо двигаться дальше, это не конец света»

Теги МОК Олимпиада-2024 Марк Адамс Водные виды

В МОК прокомментировали ситуацию с перевернутым флагом на открытии Игр-2024.

Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде во время открытия Олимпиады в Париже.

Знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, в результате чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте – тремя.

«Мы сожалеем об этом происшествии. В ходе организации происходит всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света», – сказал директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс.

Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?

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24 комментария
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МОК: «Это ЕЩЕ не конец света, подождите»
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Да флаг, фиг с ним, а эти трансы кругом, фу!
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Вот «Тайнюю вечерю» в таком виде точно бы сочли приближением Апокалипсиса наши бабушки и дедушки)
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Там сейчас всё вверх ногами. Это ещё 1 подтверждение того
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Все равно эта накладка неприятная.
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Очень символично получилось, все перевнуто с ног на голову в современном олимпийском движении
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Позорники!
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"Конец света ещё впереди" - добавили в МОК.
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Там организаторы признались, что олимпийский огонь в их воздушном шаре фейковый.
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А вообще , надо у них Джоконду забирать , хз что этим бесноватым в голову придет.
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Совпадение? Не думаю!
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они рехнулись реально... хорошо нас нет, промыслительно
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Это не конец света. Конец света вам организуют либаралистические леваки - они уже атакуют базовые ценности, Западную культуру.
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Ответ Its my life
МОК: «Это ЕЩЕ не конец света, подождите»
Комментарий удален модератором
Ответ Goldstream
Вот «Тайнюю вечерю» в таком виде точно бы сочли приближением Апокалипсиса наши бабушки и дедушки)
да уж, грустно это...
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Ответ Goldstream
Вот «Тайнюю вечерю» в таком виде точно бы сочли приближением Апокалипсиса наши бабушки и дедушки)
Теб более один всадник Апокалипсиса уже прискакал. К Закрытию ждём остальных.
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Ответ JohnDenver
А вообще , надо у них Джоконду забирать , хз что этим бесноватым в голову придет.
Что бы как с Троицей Рублева крёстным ходом ходить пока не развалится.
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