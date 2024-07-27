МОК о перевернутом олимпийском флаге: «Сожалеем об этом происшествии. Надо двигаться дальше, это не конец света»

В МОК прокомментировали ситуацию с перевернутым флагом на открытии Игр-2024.

Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде во время открытия Олимпиады в Париже.

Знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, в результате чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте – тремя.

«Мы сожалеем об этом происшествии. В ходе организации происходит всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света», – сказал директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс.

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