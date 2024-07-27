Попов о россиянах в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Как это еще обрисовать?»

Александр Попов выступил против участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

– Евгений Сомов неожиданно отобрался в Париж. Раньше работал тренером, потом вернулся в плавание. Вам любопытна его история?

– Нет. Это его решение. А наши лидеры в плавании четко заявили свою позицию. Все остальное меня не интересует.

– Несколько месяцев назад вы говорили, что против того, чтобы ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе.

– С тех пор ничего не поменялось.

– Унизительно?

– Это слишком мягко сказано. Мы – держава. С нами так нельзя поступать.

– При этом в Париж допустили 15 россиян в нейтральном статусе. Потепление?

– Я не знаю, чем они руководствовались, принимая такое решение. 15 человек на сундук мертвеца. Как это еще можно обрисовать?

– Непонятно.

– Да и не пытайтесь понять. Зачем?

– Есть ли надежда на 2028 год? Дотерпим до Лос-Анджелеса? Пловцы страдают без Олимпиады, на чем им зарабатывать?

– У пловцов очень интересная ситуация. Но все гениальное просто. Никто ведь им не запрещает устанавливать рекорды мира. Прямо здесь, в финале Кубка России в Екатеринбурге.

Кто мешает? Миллионы рублей можно заработать. Делайте, показывайте. Все в ваших руках и ногах. А у кого-то может быть в голове. Это же философия победителя, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.

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