Олимпиада-2024, 27 июля, все медали дня: у Китая золото в стрельбе и прыжках в воду, у Казахстана – в дзюдо, россияне Сырица и Дронова – без наград

Теги Олимпиада-2024 Водные виды

27 июля на Олимпиаде в Париже будут разыграны первые медали.

Победители определятся в 13 дисциплинах из семи видов спорта: стрельбе, велошоссе, дзюдо, плавании, фехтовании, регби-7 и прыжках в воду.

В гонках на велошоссе выступили россияне Глеб Сырица и Тамара Дронова, но остались без наград.

Еще один комплект медалей должны были разыграть в скейтбординге, но соревнования перенесли на другой день из-за дождя.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

27 июля

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, микст

1. Хуан Юйтин – Шэн Лихао (Китай)

2. Кым Чжи Хен – Пак Ха Чжун (Южная Корея)

3. Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан)

Прыжки в воду

Синхронный трамплин, 3 м, женщины

1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай)

2. Сара Бэйкон – Кэссиди Кук (США)

3. Ясмин Харпер – Скарлетт Мью Дженсен (Великобритания)

Велошоссе

Гонка с раздельным стартом, женщины

1. Грэйс Браун (Австралия)

2. Анна Хендерсон (Великобритания)

3. Хлоя Дайгерт (США)...

21. Тамара Дронова (Россия)

Гонка с раздельным стартом, мужчины

1. Ремко Эвенепул (Бельгия)

2. Филиппо Ганна (Италия)

3. Ваут ван Арт (Бельгия)...

31. Глеб Сырица (Россия)

Дзюдо

До 48 кг, женщины

1. Нацуми Цунода (Япония)

2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)

3. Ширин Букли (Франция)

3. Тара Бабулфат (Швеция)

До 60 кг, мужчины

1. Елдос Сметов (Казахстан)

2. Лука Мхеидзе (Франция)

3. Рюдзю Нагаяма (Япония)

3. Франсиско Гарригос (Испания)

 

Регби-7

Мужчины

20.00

Фехтование

Шпага, женщины

21.40

Сабля, мужчины

22.05

Плавание

400 м, вольный стиль, мужчины

21.42

400 м, вольный стиль, женщины

21.52

эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины

22.34

эстафета 4x100 м, вольный стиль, мужчины

22.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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107 комментариев
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Поехал на ОИ - вроде как предатель, двадцать лет веселить публику в НХЛ и платить налоги во вражеский бюджет - герой. Или это другое?
+90
-26
+64
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Нейтралы Медведев и Андреева для имиджа российского спорта делают гораздо больше, чем все отписавшиеся в этом топике россияне и все высказывающиеся об ОИ законотворцы.
+68
-6
+62
Интересно, а ботва каждый день будет слетаться, хлопая петушиными крыльями с визами о том, как ей эта олимпиада не интересна?
+63
-16
+47
Ответ Сергей
Поехал на ОИ - вроде как предатель, двадцать лет веселить публику в НХЛ и платить налоги во вражеский бюджет - герой. Или это другое?
Да вы задолбвли уже
Можно же просто смотреть ОИ и болеть за тех,кто поехал
+41
-10
+31
Ответ Сергей
Поехал на ОИ - вроде как предатель, двадцать лет веселить публику в НХЛ и платить налоги во вражеский бюджет - герой. Или это другое?
казалось бы, при чем тут Овечкин с Малкиным?
+21
-7
+14
Ребят их Казахстана с золотом в дзюдо. Жаль, что ещё бронзы не получилось.
+9
0
+9
Елдос Сметов принес первое золото для Казахстана в первый день Олимпиады! 💪💪💪 Победил француза при Макроне 😁
+9
0
+9
Кстати. В стрельбе полный зал и болельщики даже умудрялись пошуметь.
На прыжках в воду почти битком и народ активно болеет!
При этом много и обычных зрителей, не делегаций.
Даже на гребле в предвариловке слышно было болельшиков.
+10
-2
+8
«Без дзюда никуда или без дзюдо никудо»
+8
-1
+7
Ого, победить француза в финале в Париже. Это круто!
+7
0
+7
Ответ Джон Силвер_1116158947
Забавно, как себя ведут прыгуньи в воду с разных культур. . Прыгнули китаянки - показали класс, почти 80 баллов, лица смурные, ноль эмоций, друг за дружкой идут на расстоянии пары метров. Прыгнули американки - набрали чуть больше 70, идут рядом, что-то обсуждают, смеются.
Тут больше не в культурах разница, а в требованиях к спортсменам. Для китайских прыгунов любой итог кроме золота - это провал, а тут ещё и первая олимпиада для этогт дуэта, так что расслабиться они смогли только когда поняли, что победили.
+7
0
+7
Ответ Мистер Блин
интересно, нейтральным лексусы раздавать будут после Олимпиады?😂
только вованы
+8
-1
+7
Тем временем казахи движутся к первой медали!
+8
-1
+7
Поздравляю Казахстан с золотой медалью в дзюдо. Красивая победа над хозяином олимпиады. Молодец 👍.
+7
0
+7
Забавно, как себя ведут прыгуньи в воду с разных культур. .
Прыгнули китаянки - показали класс, почти 80 баллов, лица смурные, ноль эмоций, друг за дружкой идут на расстоянии пары метров.
Прыгнули американки - набрали чуть больше 70, идут рядом, что-то обсуждают, смеются.
+8
-1
+7
Ответ konza
Интересно, а ботва каждый день будет слетаться, хлопая петушиными крыльями с визами о том, как ей эта олимпиада не интересна?
Разумеется, до последнего дня олимпиады, плюс ко всему не забыть обгадить закрытие, просто не обращайте внимание.
+12
-6
+6
Браво, Казахстан! Первая медаль игр
+8
-2
+6
Казахи сегодня молодцы.
+6
0
+6
Макрон дзюдо пришёл смотреть
+6
0
+6
Ответ fan_kz
Елдос Сметов принес первое золото для Казахстана в первый день Олимпиады! 💪💪💪 Победил француза при Макроне 😁
Поздравляем! Переживали как за своего)
+5
0
+5
Ответ Сергей
Поехал на ОИ - вроде как предатель, двадцать лет веселить публику в НХЛ и платить налоги во вражеский бюджет - герой. Или это другое?
А причём тут Овечкин. Малкин и Бобровский 🤔🤔🤔
+8
-3
+5
Ответ AnlyJess
На регби ещё на групповом этапе полный стад де франс собрали
Ну, это регби и Франция. Вчера в речи на открытии ему досталось отдельное упоминание)
+4
0
+4
Ответ четыре лапы и хвост
+100500
Как бы при игре в НХЛ он публично не должен отречься от Родины и осудить СВО?
+7
-4
+3
Ответ Сергей Галынский
Да вы задолбвли уже Можно же просто смотреть ОИ и болеть за тех,кто поехал
Полностью согласен
+4
-1
+3
Ответ Сергей Галынский
Да вы задолбвли уже Можно же просто смотреть ОИ и болеть за тех,кто поехал
+100500
+4
-1
+3
Золото Казахстану..👌 Алға!!
+3
0
+3
Казахстан золото в дзюдо!
+3
0
+3
интересно, нейтральным лексусы раздавать будут после Олимпиады?😂
+4
-1
+3
Ответ Сергей
Поехал на ОИ - вроде как предатель, двадцать лет веселить публику в НХЛ и платить налоги во вражеский бюджет - герой. Или это другое?
А что, наших из НХЛ по паспорту выгнали?
Бред просто.
Ты вчера для новой версии "тайной вечери" не позировало?
+7
-4
+3
Ответ Джон Силвер_1116158947
Кстати. В стрельбе полный зал и болельщики даже умудрялись пошуметь. На прыжках в воду почти битком и народ активно болеет! При этом много и обычных зрителей, не делегаций. Даже на гребле в предвариловке слышно было болельшиков.
На регби ещё на групповом этапе полный стад де франс собрали
+2
0
+2
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