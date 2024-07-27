Олимпиада-2024, 27 июля, все медали дня: у Китая золото в стрельбе и прыжках в воду, у Казахстана – в дзюдо, россияне Сырица и Дронова – без наград

27 июля на Олимпиаде в Париже будут разыграны первые медали.

Победители определятся в 13 дисциплинах из семи видов спорта: стрельбе, велошоссе, дзюдо, плавании, фехтовании, регби-7 и прыжках в воду.

В гонках на велошоссе выступили россияне Глеб Сырица и Тамара Дронова, но остались без наград.

Еще один комплект медалей должны были разыграть в скейтбординге, но соревнования перенесли на другой день из-за дождя.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

27 июля

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, микст

1. Хуан Юйтин – Шэн Лихао (Китай)

2. Кым Чжи Хен – Пак Ха Чжун (Южная Корея)

3. Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан)

Прыжки в воду

Синхронный трамплин, 3 м, женщины

1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай)

2. Сара Бэйкон – Кэссиди Кук (США)

3. Ясмин Харпер – Скарлетт Мью Дженсен (Великобритания)

Велошоссе

Гонка с раздельным стартом, женщины

1. Грэйс Браун (Австралия)

2. Анна Хендерсон (Великобритания)

3. Хлоя Дайгерт (США)...

21. Тамара Дронова (Россия)

Гонка с раздельным стартом, мужчины

1. Ремко Эвенепул (Бельгия)

2. Филиппо Ганна (Италия)

3. Ваут ван Арт (Бельгия)...

31. Глеб Сырица (Россия)

Дзюдо

До 48 кг, женщины

1. Нацуми Цунода (Япония)

2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)

3. Ширин Букли (Франция)

3. Тара Бабулфат (Швеция)

До 60 кг, мужчины

1. Елдос Сметов (Казахстан)

2. Лука Мхеидзе (Франция)

3. Рюдзю Нагаяма (Япония)

3. Франсиско Гарригос (Испания)

Регби-7

Мужчины

20.00

Фехтование

Шпага, женщины

21.40

Сабля, мужчины

22.05

Плавание

400 м, вольный стиль, мужчины

21.42

400 м, вольный стиль, женщины

21.52

эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины

22.34

эстафета 4x100 м, вольный стиль, мужчины

22.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.