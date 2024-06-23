Министр спорта Казахстана: «Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Благодарю хозяев за великолепную организацию мероприятия»

Теги Олимпийская сборная Казахстана Игры БРИКС Водные виды

Министр спорта Казахстана положительно оценил проведение Игр БРИКС.

«Хотелось бы поблагодарить хозяев за великолепную организацию данного мероприятия. Мы приехали сюда впервые принять участие в спортивных мероприятиях БРИКС, приехали небольшой командой, 114 человек, и занимаем место в десятке по медалям. Я считаю, это неплохо.

Мы были свидетелями финала в фиджитал-футболе между Российской Федерацией и нашей казахстанской командой. Великолепная, чистейшая игра, ребята выложились, а результат... ну, спорт есть спорт. Я все равно благодарю всех!

У нас уникальная возможность – в 2026 году мы заявились на проведение Игр будущего, боремся за право их принимать, работаем над этим. И ошибки, которые были допущены в финале, попытаемся исправить.

Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Я как министр спорта за любые спортивные мероприятия. А если оно на таком уровне проводится, это объединяет, сплачивает», – сказал Ермек Маржикпаев.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этому хорошо налили?
+3
-1
+2
Отдельная статья расходов была запланирована, наверное, на восторженные отзывы.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий