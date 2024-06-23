Министр спорта Казахстана: «Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Благодарю хозяев за великолепную организацию мероприятия»
Министр спорта Казахстана положительно оценил проведение Игр БРИКС.
«Хотелось бы поблагодарить хозяев за великолепную организацию данного мероприятия. Мы приехали сюда впервые принять участие в спортивных мероприятиях БРИКС, приехали небольшой командой, 114 человек, и занимаем место в десятке по медалям. Я считаю, это неплохо.
Мы были свидетелями финала в фиджитал-футболе между Российской Федерацией и нашей казахстанской командой. Великолепная, чистейшая игра, ребята выложились, а результат... ну, спорт есть спорт. Я все равно благодарю всех!
У нас уникальная возможность – в 2026 году мы заявились на проведение Игр будущего, боремся за право их принимать, работаем над этим. И ошибки, которые были допущены в финале, попытаемся исправить.
Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Я как министр спорта за любые спортивные мероприятия. А если оно на таком уровне проводится, это объединяет, сплачивает», – сказал Ермек Маржикпаев.