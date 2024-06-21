Илья Шиманович: «Планирую выступать на Олимпиаде, но пока официального подтверждения не было»

Белорусский пловец Илья Шиманович заявил, что собирается выступить на Олимпиаде.

Ранее спортсмен получил нейтральный статус. Шиманович также выступил на Играх БРИКС в Казани, где победил на дистанциях 50 и 100 м брассом.

«Я планирую выступать на Олимпиаде, но пока официального подтверждения не было. Настрой положительный, как всегда, да, в нейтральном статусе, но весь мир все равно знает, откуда мы, поэтому сильно много чего не изменится.

Будем, конечно, немножко в другой форме и отдельно, но тем не менее все будет как обычно», – сказал Шиманович.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.