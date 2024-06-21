Илья Шиманович: «Планирую выступать на Олимпиаде, но пока официального подтверждения не было»

Теги плавание Париж-2024 сборная Беларуси Илья Шиманович Игры БРИКС Водные виды

Белорусский пловец Илья Шиманович заявил, что собирается выступить на Олимпиаде.

Ранее спортсмен получил нейтральный статус. Шиманович также выступил на Играх БРИКС в Казани, где победил на дистанциях 50 и 100 м брассом.

«Я планирую выступать на Олимпиаде, но пока официального подтверждения не было. Настрой положительный, как всегда, да, в нейтральном статусе, но весь мир все равно знает, откуда мы, поэтому сильно много чего не изменится.

Будем, конечно, немножко в другой форме и отдельно, но тем не менее все будет как обычно», – сказал Шиманович.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. 

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