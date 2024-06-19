Светлана Моисеева: «Получилось так, что у прыгунов в воду Игры БРИКС стали основным стартом года. Но никто из ребят не сожалеет»

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Российские прыгуны в воду не жалеют, что не стали получать нейтральный статус.

Об этом заявила главный тренер российской команды Светлана Моисеева.

«На сегодня мы такие разговоры даже не вели, потому что подготовка была нацелена на Игры дружбы, получилось так, что Игры БРИКС стали основным стартом года.

Но никто из ребят не говорил: «Вот, не получили нейтральный статус». Никто не сожалеет.

Как будут дальше развиваться события? Возможно, международные федерации пересмотрят отношение и допустят наших спортсменов с флагом и гимном», – сказала Моисеева.

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