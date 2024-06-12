Илья Захаров: «Сейчас очень тяжелое время для нашей страны. Поэтому не считаю, что теперь разумно ехать на Олимпиаду»

Теги прыжки в воду Илья Захаров Париж-2024 сборная России (прыжки в воду) Водные виды

Прыгун в воду Илья Захаров считает, что сейчас россиянам не стоит ехать на ОИ.

– Сейчас на Олимпиаду в Париж от сборной России едут те же теннисисты, дзюдоисты. Но не будет представителей других видов спорта, например прыгунов в воду. Как это воспринимать?

– Это очень тяжелый вопрос, который давно обсуждается. Нужно четко понимать, что это не будет полноценная Олимпиада. Потому что нет всех российских спортсменов, кто там достоин выступать. Одних допускают, других – нет, ставят нам какие-то условия…

Да, многие наши сильнейшие спортсмены относятся к каким-то силовым структурам. Но таких атлетов на Олимпиаду не допускают, поставив перед ними барьер. Соответственно, лучшие спортсмены из каких-то видов спорта просто не будут участвовать в Играх. Конечно же, это будет неполноценная Олимпиада.

С другой стороны, я понимаю наших спортсменов, которые годами добиваются олимпийской путевки и теперь поедут в Париж. Нельзя обесценивать их труд и горячее желание выступить на этих соревнованиях.

Но как бы это ни звучало, сейчас очень тяжелое время для нашей страны. Поэтому я не считаю, что теперь совсем разумно ехать на Олимпиаду.

Поэтому большинство наших спортсменов выступают за то, чтобы все-таки не ехать в Париж. И я с ними согласен больше. К сожалению, в такое время живем, – сказал олимпийский чемпион-2012 в прыжках в воду. 

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28 комментариев
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Кто же его таким тяжёлым сделал, это время?
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Сколько я себя помню, у нашей страны было тяжелое время. Но на Олимпиаду нельзя ехать именно сейчас стало, неужели стало еще хуже?
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Тяжелое время?
Это он еще с новой российской элитой с СВО не встретился - вот когда этот цвет нации вернется с войны,он о 2024 годе будет вспоминать со слезами на глазах.
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Ответ tolgol1974
Кто же его таким тяжёлым сделал, это время?
Ума ответить на этот вопрос у прыгуна в воду не хватает.
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Тяжёлые годы проходят
В борьбе за свободу страны.
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
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В смысле тяжелое? санкции же только на пользу. Девальвация национальной валюты - только плюс для бюджета. Иноагент што ле?
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Время у них "чижолае", надо же. Лицемеры.
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Ответ tolgol1974
Кто же его таким тяжёлым сделал, это время?
Прочитал голосом вахтера из Нашей Раши. В принципе, у нас сейчас суть та же.
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А когда было лёгкое?
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то есть в 1980 году олимпиада была неполноценной так ???
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Тяжёлое время создано ручками одного персонажа....Это не с неба свалилось.Куда ты завёл нас, .... Сусанин?
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А что в этом случае разумно? Постоянно трындеть о неполноценности ОИ в Париже? Дальше что? Ты ведь на фронт не собираешься идти, а считаешь, что какие-то крестьяне должны закончить СВО. Ну бейся дальше головой о воду,если это помогает.
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Он уже не при делах, власти подлизать надо. Вот уже и подобраны нужные слова.
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Но их всех "тяжелых времен" нынешние - самые лучшие, ведь так ?..
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Поэтому большинство наших спортсменов выступают за то, чтобы все-таки не ехать в Париж.

Ага, по-просьбам трудящихся.
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Спорт вне политики говорили они, но на олимпиаду не надо ехать! Сюр.
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никогда еще в России не жилось так тяжело как при Зеленском
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Время тяжелое,а почему-сказать нельзя!
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С таким руководством оно будет тяжелейшим—— больно это писать(((((
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Кого стоит поблагодарить за тяжёлые времена?
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А кто это сделал? Кто это время таким тяжелым сделал?
Вот когда элитные бойцы с фронта вернутся куда из тюрем попали, вот тогда наступит тяжелое время
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Ну да, куда разумней остаться на игры БРИГЗ, повизгивая от восторга наблюдений за китайскими прыгунами.
Вот только если б эта Олимпиада о5 проходила в Поднебесной, а наши многочисленные Федерации и сборные не отстраняли б от международ.соревнований - Захаров пел бы совсем др.песню, о великих китайских олимпийских принципах.
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А кто устроил это тяжёлое время?)
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В тяжёлое время победы спортсменов нужны особенно.
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