Илья Захаров: «Сейчас очень тяжелое время для нашей страны. Поэтому не считаю, что теперь разумно ехать на Олимпиаду»

Прыгун в воду Илья Захаров считает, что сейчас россиянам не стоит ехать на ОИ.

– Сейчас на Олимпиаду в Париж от сборной России едут те же теннисисты, дзюдоисты. Но не будет представителей других видов спорта, например прыгунов в воду. Как это воспринимать?

– Это очень тяжелый вопрос, который давно обсуждается. Нужно четко понимать, что это не будет полноценная Олимпиада. Потому что нет всех российских спортсменов, кто там достоин выступать. Одних допускают, других – нет, ставят нам какие-то условия…

Да, многие наши сильнейшие спортсмены относятся к каким-то силовым структурам. Но таких атлетов на Олимпиаду не допускают, поставив перед ними барьер. Соответственно, лучшие спортсмены из каких-то видов спорта просто не будут участвовать в Играх. Конечно же, это будет неполноценная Олимпиада.

С другой стороны, я понимаю наших спортсменов, которые годами добиваются олимпийской путевки и теперь поедут в Париж. Нельзя обесценивать их труд и горячее желание выступить на этих соревнованиях.

Но как бы это ни звучало, сейчас очень тяжелое время для нашей страны. Поэтому я не считаю, что теперь совсем разумно ехать на Олимпиаду.

Поэтому большинство наших спортсменов выступают за то, чтобы все-таки не ехать в Париж. И я с ними согласен больше. К сожалению, в такое время живем, – сказал олимпийский чемпион-2012 в прыжках в воду.

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