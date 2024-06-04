Мартинес о том, что может пропустить ОИ из-за защищенного рейтинга Надаля и Каррено-Бусты: «Это несправедливо»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Париж-2024 Лос-Анджелес-2028 Пабло Каррено-Буста Алехандро Давидович-Фокина Педро Мартинес Портеро Карлос Алькарас Теннис

Педро Мартинес недоволен, что может пропустить Олимпиаду из-за игроков с защищенным рейтингом.

В одиночном разряде от каждой страны могут выступить максимум четыре теннисиста. Вероятно, Испанию будут представлять первая и вторая ракетки страны Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина, а также Рафаэль Надаль и Пабло Каррено-Буста.

№275 Надаль и №1049 Каррено-Буста могут попасть в Париж по защищенному рейтингу, на который имеют право, так как пропустили больше полугода из-за травм. Надаль квалифицируется как №9, Каррено-Буста – как №18.

Мартинес по итогам «Ролан Гаррос» будет 46-й или 47-й ракеткой мира и третьей ракеткой Испании, то есть он попал бы в сборную, но оказался пятым в списке кандидатов.

«В данном случае несправедливо использовать защищенный рейтинг, потому что никто из нас не пропустил из-за травмы Олимпиаду. Даже несмотря на то, что речь о Рафе, которого мы все хотим увидеть на Олимпиаде, в том числе и я как болельщик.

Я считаю, что это не совсем справедливо. Это все равно что я бы сейчас получил травму, а через четыре года использовал защищенный рейтинг на Играх в Лос-Анджелесе».

Я считаю, что в этом году я заслужил право поехать на Олимпиаду. И не ехать из-за такой ситуации немного несправедливо. Но ничего не поделаешь».

Я прожил последний матч Надаля на «Ролан Гаррос». Смешались величие, грусть и жалость

10 комментариев
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Согласен. Зачем брать №1049 Каррено-Буста? В тысячу лучших не входишь - какая тебе олимпиада?
+12
-2
+10
Ответ Листок яблони
Согласен. Зачем брать №1049 Каррено-Буста? В тысячу лучших не входишь - какая тебе олимпиада?
Он бронзовый призер прошлых ОИ
Смысл брать середняка, который сольётся в первом раунды
+9
0
+9
Не согласен. Эта система давно существует, это не WC, а заслуга за результаты, причем недавние . Как больничный. Если ты болеешь, то тебя не увольняют. Надо было выступать лучше и входить в топ-15 в таком случае. Каррено-буста так-то мастерс выиграл, не просто так 18 место занимал, про Надаля вообще молчу. «Это все равно что я бы сейчас получил травму, а через четыре года использовал защищенный рейтинг на Играх в Лос-Анджелесе» - нет, не всё равно, 46 место вряд ли даст тот же эффект, что и 9 место Надаля, используй сколько хочешь, но на Олимпиаду вряд ли попадешь. Вообще, если бы этот Мартинес занимал допустим 19 место, тогда бы действительно было обидно, но он в конце пятого десятка, даже сравнивать себя с Надалем (да и Каррено-Бустой) стыдно.
+6
0
+6
Так я узнал про Педро Мартинеса. Наверное на этом новости о нём и закончатся
+4
0
+4
Честно говоря, Карреньо сейчас - совсем никакой.
И не думаю, что испанская федерация планирует его заявлять на ОИ.
Скорее всего, Мартинес делает превентивный удар
+3
0
+3
Ответ Россия будет свободной
Честно говоря, Карреньо сейчас - совсем никакой. И не думаю, что испанская федерация планирует его заявлять на ОИ. Скорее всего, Мартинес делает превентивный удар
Раз он об этом заговорил, значит уже ему сказали, что Буста собирается на ОИ. Иначе нет смысла ему поднимать тему если он едет
+2
0
+2
Кто это😁
+2
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Ответ Лёля Иванова
Раз он об этом заговорил, значит уже ему сказали, что Буста собирается на ОИ. Иначе нет смысла ему поднимать тему если он едет
далеко не факт.
этот вопрос сейчас может обсуждаться кулуарно - но решения может еще не быть.
и Мартинес решил вынести тему на публику - чтобы через сми создать общественную поддержку своей позиции
+1
0
+1
Ответ Добрый Андрей
Не согласен. Эта система давно существует, это не WC, а заслуга за результаты, причем недавние . Как больничный. Если ты болеешь, то тебя не увольняют. Надо было выступать лучше и входить в топ-15 в таком случае. Каррено-буста так-то мастерс выиграл, не просто так 18 место занимал, про Надаля вообще молчу. «Это все равно что я бы сейчас получил травму, а через четыре года использовал защищенный рейтинг на Играх в Лос-Анджелесе» - нет, не всё равно, 46 место вряд ли даст тот же эффект, что и 9 место Надаля, используй сколько хочешь, но на Олимпиаду вряд ли попадешь. Вообще, если бы этот Мартинес занимал допустим 19 место, тогда бы действительно было обидно, но он в конце пятого десятка, даже сравнивать себя с Надалем (да и Каррено-Бустой) стыдно.
Согласен) Ныть про то, что ты не попал на ОИ от Испании, будучи 50ым в рейтинге - это стыдно, господа.
Ему 27 лет, может на следующие попасть. Хотя за это время , наверняка появятся молодые испанцы и влетят в топ 50)
+1
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+1
На Олимпиаду работают четыре года.
Поэтому понятийно всё справедливо.
+1
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