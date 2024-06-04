Мартинес о том, что может пропустить ОИ из-за защищенного рейтинга Надаля и Каррено-Бусты: «Это несправедливо»

Педро Мартинес недоволен, что может пропустить Олимпиаду из-за игроков с защищенным рейтингом.

В одиночном разряде от каждой страны могут выступить максимум четыре теннисиста. Вероятно, Испанию будут представлять первая и вторая ракетки страны и Алехандро Давидович-Фокина, а также и .

№275 Надаль и №1049 Каррено-Буста могут попасть в по защищенному рейтингу, на который имеют право, так как пропустили больше полугода из-за травм. Надаль квалифицируется как №9, Каррено-Буста – как №18.

Мартинес по итогам « » будет 46-й или 47-й ракеткой мира и третьей ракеткой Испании, то есть он попал бы в сборную, но оказался пятым в списке кандидатов.

«В данном случае несправедливо использовать защищенный рейтинг, потому что никто из нас не пропустил из-за травмы Олимпиаду. Даже несмотря на то, что речь о Рафе, которого мы все хотим увидеть на Олимпиаде, в том числе и я как болельщик.

Я считаю, что это не совсем справедливо. Это все равно что я бы сейчас получил травму, а через четыре года использовал защищенный рейтинг на Играх в ».

Я считаю, что в этом году я заслужил право поехать на Олимпиаду. И не ехать из-за такой ситуации немного несправедливо. Но ничего не поделаешь».

Я прожил последний матч Надаля на «Ролан Гаррос». Смешались величие, грусть и жалость