Мартинес о том, что может пропустить ОИ из-за защищенного рейтинга Надаля и Каррено-Бусты: «Это несправедливо»
Педро Мартинес недоволен, что может пропустить Олимпиаду из-за игроков с защищенным рейтингом.
В одиночном разряде от каждой страны могут выступить максимум четыре теннисиста. Вероятно, Испанию будут представлять первая и вторая ракетки страны Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина, а также Рафаэль Надаль и Пабло Каррено-Буста.
№275 Надаль и №1049 Каррено-Буста могут попасть в Париж по защищенному рейтингу, на который имеют право, так как пропустили больше полугода из-за травм. Надаль квалифицируется как №9, Каррено-Буста – как №18.
Мартинес по итогам «Ролан Гаррос» будет 46-й или 47-й ракеткой мира и третьей ракеткой Испании, то есть он попал бы в сборную, но оказался пятым в списке кандидатов.
«В данном случае несправедливо использовать защищенный рейтинг, потому что никто из нас не пропустил из-за травмы Олимпиаду. Даже несмотря на то, что речь о Рафе, которого мы все хотим увидеть на Олимпиаде, в том числе и я как болельщик.
Я считаю, что это не совсем справедливо. Это все равно что я бы сейчас получил травму, а через четыре года использовал защищенный рейтинг на Играх в Лос-Анджелесе».
Я считаю, что в этом году я заслужил право поехать на Олимпиаду. И не ехать из-за такой ситуации немного несправедливо. Но ничего не поделаешь».
Я прожил последний матч Надаля на «Ролан Гаррос». Смешались величие, грусть и жалость
Смысл брать середняка, который сольётся в первом раунды
И не думаю, что испанская федерация планирует его заявлять на ОИ.
Скорее всего, Мартинес делает превентивный удар
этот вопрос сейчас может обсуждаться кулуарно - но решения может еще не быть.
и Мартинес решил вынести тему на публику - чтобы через сми создать общественную поддержку своей позиции
Ему 27 лет, может на следующие попасть. Хотя за это время , наверняка появятся молодые испанцы и влетят в топ 50)
Поэтому понятийно всё справедливо.